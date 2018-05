La Lega cancella la scritta ' Basta euro' dalla sede di via Bellerio Myrta Merlino

Governo : Nencini - Lega-M5S usano bianchetto e cancellano posti lavoro : Roma, 20 mag. (AdnKronos) – “Tra il 2007 e il 2014 gli investimenti in infrastrutture in Italia sono precipitati di oltre il 30%. I governi Renzi e Gentiloni hanno invertito la rotta impegnando oltre 130 miliardi, ferro soprattutto e completamento di opere stradali ferme da decenni ( dalla Fano/Grosseto alla Orte/Mestre). Progetti meno impattanti, necessari per mettere in sicurezza e migliorare la viabilità”. E’ quanto ...

Governo M5S-Lega - cancellare la Tav costa 2 miliardi di euro : Il costo complessivo dell’opera è di 8,6 miliardi, suddivisi fra Unione europea (40%), Italia (35%) e Francia (25%). I finanziamenti Ue sono pari a circa 2,4 miliardi; già sfumata una quota rilevante del primo contributo da 600 milioni...

Gli attacchi a Borghi (Lega) su Mps? Un crack Pd che non si può cancellare : Oggi le comiche. I politici del Pd hanno quasi disintegrato la terza banca d’Italia e la più antica al mondo, Monte Paschi di Siena, con un crack da 50 miliardi di euro ed ora la colpa è di Claudio Borghi, l'economista della Lega... Segui su affaritaliani.it

Contratto di governo - accordo M5S-Lega per cancellare 350 parlamentari. Insieme a vitalizi risparmi per 250 milioni : A partire da oggi, per i prossimi giorni, ilfattoquotidiano.it pubblicherà le analisi delle macroaree previste dal Contratto di governo redatto da Movimento 5 stelle e Lega. La prima puntata è dedicata ai costi della politica, da sempre cavallo di battaglia dei 5 stelle Vale circa 250 milioni l’anno il taglio ai “costi della politica” del Contratto di governo Lega-M5S. Quanto il riparto annuale del fondo per anziani non autosufficienti e ...

Borghi - Lega - : cancellare il debito con la Bce è possibile. Come fossero debiti tra familiari : Dico semplicemente che lo spread non può essere ostativo a un qualsiasi tipo di politica, tenuto presente che lo spread in questo momento è una creazione non dei mercati, ma di quello che vuol fare ...

M5S-Lega - ecco il contratto : cancellazione debito e fuori dall’euro. «Bozza superata» E in Europa scoppia il panico : L’Huffington Post svela la bozza: c’è anche un «Comitato di conciliazione» per appianare i dissidi tra i due partiti. M5S e Lega: «Versione vecchia, smentita dagli incontri successivi»

Monti smonta Lega e M5s : "La cancellazione del debito non sta né in cielo né in terra" : Il contratto Lega-M5s è al centro del dibattito odierno, ancor prima di essere ufficializzato. La bozza trapelata ieri...

Contratto di governo M5S-Lega - la bozza è un caso : uscita dall'euro e cancellazione debito - 'Testo superato' : ... , basato sul predominio del mercato e sul rispetto dei vincoli stringenti, deve essere ripensato insieme ai partner europei e assieme alla politica monetaria", si legge nel documento diffuso a fine ...

Contratto M5S-Lega : dal debito cancellato alla linea filo-Putin - è giallo sul programma : E' proseguito anche ieri il confronto fra gli esponenti del Movimento 5 Stelle e della Lega sul programma dell'eventuale governo gialloverde. Restano sul tappeto parecchi nodi da sciogliere ...

Contratto M5S-Lega : «fuori dall’euro e cancellazione di 250 miliardi di debito». Poi la smentita : L’Huffington Post ha svelato la bozza su cui si è arenata la trattativa M5S-Lega. Documento subito smentito da una nota comune: «È una versione vecchia che è stata già ampiamente modificata nel corso degli ultimi due incontri del tavolo tecnico»...

