La foto di Trump e Kim Kardashian alla Casa Bianca

(Di giovedì 31 maggio 2018) Il presidente degli Stati Uniti, Donald, ha ricevutoKimWest. La celebrità ha chiesto l’incontro per sostenere la domanda di grazia in beneficio di Alice Marie Johnson, una detenuta afroamericana di 62 anni che ha già scontato oltre 20 anni di carcere dopo essere stata condannata all’ergastolo per un reato non violento connesso al traffico di droga. Kim, figlia di Robert, noto per essere stato l’avvocato di O.J. Simpson, è rimasta a suo tempo molto colpita dstoria triste e drammatica della donna che affronta da detenuta modello una carcerazione conseguentecondanna per un solo crimine non di sangue. Già lo scorso anno, Kimaveva divulgato il caso della Johnson mettendole a disposizione un collegio di legali che lavorassesua richiesta di grazia, campagna che l’ha portata fino ...