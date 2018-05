La finale del Grande Fratello 2018 al lunedì per evitare i Wind Music Awards | Matteo

Reunion del cast di Scandal a un mese dal finale di serie : foto e video della vacanza in Messico : A un mese dall'addio alla serie, che si è conclusa col finale della settima stagione, una Reunion del cast di Scandal ha fatto sognare il pubblico del political drama ormai orfano della saga di Oliva Pope. Tutti o quasi i volti principali dello show sono stati in vacanza insieme in Messico in occasione di un matrimonio, alloggiando all'hotel Zoetry Paraiso de la Bonita Riviera Maya, nella penisola dello Yucatan: tra loro Kerry Washington (la ...

Federica Carta ad Amici 2018 prima della semifinale - incontra i concorrenti e regala il libro Mai così felice : Federica Carta ad Amici 2018: il ritorno avviene per regalare ai semifinalisti dell'edizione numero 17 il suo nuovo libro di prossima pubblicazione, Mai così felice. Concorrente dello scorso anno, Federica Carta ha vissuto la fase serale nella squadra blu e proprio la squadra blu è la prima che incontra quando torna in casetta un anno dopo la sua permanenza. Federica Carta ad Amici 2018 incontra Lauren, Carmen ed Einar. Fa un giro nella ...

Evento finale a Pescara del Progetto ARTREEFS -Innovative tools for coastaltourism : ... DMC, professionisti del settore turistico , sport acquatici e settori marittimi, di pianificazione e gestione delle coste, di ingegneria, di conservazione marina, di pesca e acquacoltura, di scienza ...

Amici 17 - le assegnazioni per la semifinale del 3 giugno : Indietro 31 maggio 2018 2018-05-31T10:13:11+00:00 ROMA – Manca ormai poco alla finale di Amici 17. I ragazzi si stanno preparando per affrontare al massimo la semifinale, in programma per domenica 3 giugno. Restano in gioco Emma e Irama per la Squadra Bianca e Carmen, Einar e Lauren per la Squadra Blu. Le assegnazioni Squadra Bianca […] L'articolo Amici 17, le assegnazioni per la semifinale del 3 giugno proviene da NewsGo.

Video/ Brescia Olimpia Milano (70-76) : highlights della partita (Basekt Serie A1 - semifinale gara 4) : Video Brescia Olimpia Milano (risultato finale 70-76): highlights della partita, valida come gara 4 delle semifinali play off di basket Serie a1. L'Ea7 vola in finale.(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 09:50:00 GMT)

Diatec Trentino in semifinale di Del Monte Junior League : La seconda giornata della fase finale di Del Monte Junior League 2018, in corso di svolgimento a Civitanova Marche, regala alla Diatec Trentino la qualificazione alle semifinali. Superando per 3-0 ...

DIRETTA/ Partita del Cuore 2018 (risultato finale 6-3) streaming video Rai : ha vinto la solidarietà! : DIRETTA Partita del Cuore 2018, streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live. A Marassi la Nazionale Cantanti sfida i Campioni del Sorriso, incasso in beneficenza(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 23:33:00 GMT)

Reggio Calabria : successo al 'Pannella-Vallauri' per l'evento finale del 'Progetto Wim' : ... flessibile, competitivo ed attento a valorizzare le differenze di genere, aperto ai rapporti e alle interazioni con il mondo del lavoro e della tecnica del gruppo FS. Tale progetto si è inserito all'...

This Is Us - Dan Fogelman : "Ho già girato alcune scene del finale di serie" : Chi ha visto il finale della seconda stagione di This Is Us sa che c'è un nuovo mistero che aleggia nella famiglia Pearson. Un mistero che, ovviamente, ha subito fatto partire le teorie dei fan e su cui, nelle ore scorse, il creatore della serie tv Dan Fogelman ed il cast ha voluto giocare durante l'incontro dedicato alla show ed alla sua candidatura ai prossimi Emmy Awards.-Attenzione: spoiler sulla terza stagione di This Is Us- In molti ...

Assegnazioni per la semifinale di Amici 2018 - i brani dei cantanti e i nuovi inediti del 3 giugno : I concorrenti hanno appreso le Assegnazioni per la semifinale di Amici 2018. Quali brani dovranno preparare i quattro cantanti ancora in gara ad Amici di Maria De Filippi? La prima concorrente a ricevere le Assegnazioni per la semifinale di Amici 2018 è stata la ballerina Lauren, unica esponente della categoria in gara nella penultima puntata del serale del programma. Lauren ha visto le coreografie preparate per lei dal direttore artistico ...

Definitiva la data dell’ultima puntata di Amici 2018 a giugno : quando la finale su Canale5? : La data dell'ultima puntata di Amici 2018 sembra essere Definitiva. La finale del programma TV di Maria De Filippi dovrebbe andare in onda, in diretta su Canale 5, domenica 10 giugno. Resta confermato, per le ultime due puntate dell'edizione, lo spostamento al giorno della domenica che sembrerebbe aver influito positivamente sullo share. Dopo lo spostamento della semifinale a domenica 3 giugno, anche la data dell'ultima puntata di Amici 2018 ...

Video/ Trieste Treviso (69-65) : highlights della partita (Basekt A2 - semifinale gara 2) : Video Trieste Treviso (risultato finale 69-65): highlights della partita, valida come gara 2 delle semifinali dei play off del basket della Serie A2. L'Alma avanti per 2-0.(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 09:18:00 GMT)

Europeo U19 - in Finlandia il sorteggio della fase finale : Si terrà oggi alle ore 12 locali (le 11 italiane) a Vaasa il sorteggio della fase finale dell’Europeo Under 19 in programma in Finlandia dal 16 al 29 luglio. L’Italia, qualificata grazie al primo posto ottenuto lo scorso marzo in Friuli nella fase élite del torneo, conoscerà le tre avversarie del girone: gli azzurrini potrebbero incontrare i campioni in carica dell’Inghilterra, i padroni di casa della Finlandia o i pari età di ...

GRANDE FRATELLO 2018 - ELIMINATI E FINALISTI / I momenti top della semifinale - Veronica o Alberto in finale? : La penultima puntata del GRANDE FRATELLO 2018 ha decretato una doppia eliminazione, quattro finalista ed una nuova nomination. Ecco il resoconto della puntata.(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 06:45:00 GMT)