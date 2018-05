La Corte Europea dei diritti dell’uomo ha condannato Lituania e Romania per aver violato

Sigarette elettroniche - troppe tasse : produttori chiedono intervento della Corte europea : I produttori e distributori di Sigarette elettroniche ricorrono alla Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo. L'oggetto è l'equiparazione, scorretta secondo gli operatori, tra liquidi che contengono nicotina e liquidi che ne sono privi.Continua a leggere

Nucleare - l'Italia finisce davanti alla Corte di Giustizia europea : Alessandro Farruggia Roma 16 maggio 2018 " Sui rifiuti nucleari il nostro Paese usa la politica dello struzzo. Neghiamo il problema. Lo rinviamo. Nel caso migliore promettiamo, come ha fatto ripetutamente per quanto gli compete il ministro Calenda, ma poi come Paese non manteniamo. E ...

Xylella - Pm10 e rifiuti nucleari : l’Italia deferita (tre volte) alla Corte di Giustizia europea Scorie : mappa segreta dei siti : Al giudizio della Corte di Lussemburgo per non aver pienamente applicato le misure europee, che prevedono, l’abbattimento delle piante malate. Violate anche le norme europee antismog per lo sforamento dei valori del biossido di azoto

Berlusconi riabilitato dal tribunale. Non deve aspettare la Corte europea : Via la legge Severino, ora l'ex cavaliere non deve neanche aspettare la sentenza della corte europea in autunno e in caso di nuove elezioni potrà tornare a candidarsi. Secondo il Corriere della Sera ...

Il pilota pisano Roberto LaCorte di nuovo a Monza per le European Le Mans Series : Domenica il via della gara alle 12.30, con diretta tv su SportItalia dell'ultima ora , 15.30-16.30, e live streaming completo su www.EuropeanleMansSeries.com . Il team principal Amadio commenta alla ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Italia deferita da Corte Europea per Smog; Ue striglia Roma sui migranti : Italia deferita da Ue per Smog e richiamata anche per il caso migranti. "Atteggiamenti deplorevoli", l'attacco della Corte Europea

Smog - l’Italia sarà deferita la settimana prossima alla Corte europea : La settimana prossima il provvedimento già rimandato più volte che riguarda anche altri 5 paesi, per il superamento costante dei limiti di Pm10

Verdetto Cumhuriyet : la Corte Europea è chiamata a svolgere il suo ruolo di custode dei diritti umani : Istanbul è una città che oscilla fra tradizione e modernità, fra costumi orientali e stili di vita occidentali. Passeggiando lungo Istiklal street si incontrano gruppi di donne, l'una accanto all'altra, con il capo velato o completamente coperte e ragazze vestite alla moda come in un qualsiasi paese europeo.Il volto che mostra la città simbolo della Turchia ci racconta di senso civico e rispetto laico verso tutti i ...

Il caso del piccolo Alfie : ultimo ricorso alla Corte Europea di Strasburgo : I genitori del bimbo hanno chiesto in extremis un nuovo giudizio alla Corte per i diritti umani dopo la conferma del verdetto precedente, da parte del giudice supremo britannico, che autorizzava a staccare la spina al piccolo

Ici su immobili della Chiesa - la Corte Europea : “Arretrati vanno restituiti” : La Chiesa deve restituire l’Ici non pagata nel periodo 2008-2012. Lo ha detto l’avvocato generale della Corte europea, il belga Melchior Wathelet, secondo il quale il mancato recupero di quello che era già stato ritenuto un aiuto illegale di Stato non può essere giustificato dall’assenza di database adeguati. Secondo l’avvocato quindi andrebbe ribaltata la sentenza del Tribunale Ue del 2016 che aveva stabilito ...

Corte Europea dei diritti dell'umo nega sospensione della pena a Dell'Utri : Mentre gli avvocati presentano una nuova istanza al Tribunale di sorveglianza, chiedendo di verificare se le condizioni in cui è detenuto al Campus Biomedico siano compatibili con i diritti...

DELL'UTRI - STRASBURGO : "NO A SOSPENSIONE PENA"/ Corte Europea respinge richiesta della difesa : Marcello Dell'Utri, Strasburgo: "No a sospensione pena". Anche la Corte europea dei diritti umani decide che l'ex senatore di Forza Italia deve restare in carcere.

