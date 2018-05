La compagnia telefonica Iliad sbarca in Italia con le sue tariffe low-cost | 5 | 99 euro

huffingtonpost

(Di giovedì 31 maggio 2018) Lafranceseè appenata in. E per voce del suo amministratore delegato Benedetto Levi, recapita già alle concorrenti un bel biglietto da visita: "Hanno paura del nostro arrivo e hanno ragione". Sul palco milanese della presentazione-evento del nuovo brand,si parla dell'offerta di lancio tesa a rivoluzionare il mercato delle telecomunicazionino. E in effetti, almeno per il primo milione di clienti ai quali è destinata, lesono davvero inedite: 10per attivare la nuova sim e poi 6al mese per sempre, con minuti ed sms illimitati e 30 giga al mese in 4G+ con copertura quasi totale garantita.5e 99 al mese. Per sempre. Questa è la #Rivoluzione. pic.twitter.com/Dcph7E15Ul —(@) 29 maggio 2018Con lo slogan 'Libertà' a farla da padrone. Il giovane manager della ...