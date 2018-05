La campagna promozionale di Anthem al via dopo l’E3 2018?

optimaitalia

(Di giovedì 31 maggio 2018) È passato quasi un anno da quando BioWare ha mostrato, la nuova IP dai creatori di Mass Effect. Tuttavia, sia Electronic Arts che BioWare dovrebbero riservarci succose novità a breve: pare che ladel gioco inizierà molto presto, dal momento che gli account social del progetto hanno "ripreso vita".Le pagine Facebook e Twitter disono rimaste inattive sin dallo scorso anno, quindi BioWare potrebbe avere qualche novità in serbo in tal senso. Un recente tweet, infatti, recita un messaggio crittografato con la parola "decodifica". Anticipazioni che potrebbero prepararci una comparsa del gioco durante la conferenza stampa dell'E3 EA, EA Play, che è in programma sabato 10 giugno, con una conseguenteche prenderebbe il via subitola kermesse di Los Angeles.Le aspettative persono piuttosto alte, dal momento che i ...