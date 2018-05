La Biennale di Venezia tra smart city spazi e condivisi

vanityfair

: Massimo Vignelli, poster for the 32nd Biennale Internazionale D'Arte Venezia, 1964 @DesignMuseum #FontSunday #Venice - michaelbierut : Massimo Vignelli, poster for the 32nd Biennale Internazionale D'Arte Venezia, 1964 @DesignMuseum #FontSunday #Venice - la_Biennale : #BiennaleArchitettura2018 #Freespace Il Leone d’Oro alla carriera è attribuito dal Cda della Biennale di Venezia, p… - la_Biennale : #BiennaleArchitettura2018 “L’architettura è un linguaggio silenzioso che parla a tutti”. Oggi, alle 10, apre al pu… -

(Di giovedì 31 maggio 2018), architettura, urbanesimo, decoro sono concetti a cui non sempre si dà seguito quando si parla di innovare le strutture e le modalità di vita cittadine. Eppure il design che guarda alla nuova società, da anni, sperimenta e studia soluzioni intelligenti,appunto, con cui migliorare l’esistenza delle persone. In un simile contesto, Edison svolge un ruolo di primaria importanza. La dimostrazione arriva dalla partnership del Gruppo con Ladi, che ha aperto i battenti dell’edizione 2018 il 26 maggio e proseguirà sino a fine novembre. Una collaborazione che si traduce, nell’immediato, nell’installazione di postazioni di ricarica e Wi-Fi gratuite e di unoaudit per le principali strutture a maggior intensità energetica e impatto della mostra, ma che guarda a progetti lungimiranti di sviluppo sostenibile e ottimizzazione delle risorse. Per capire meglio ...