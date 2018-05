Kim Kardashian : le migliori reazioni all'incontro tra la star e Donald Trump : Il presidente degli Stati Uniti ha postato una foto dell'inedito meeting con la Kardashian, che sta facendo il giro del mondo. Great meeting with @KimKardashian today, talked about prison reform and ...

La foto di Trump e Kim Kardashian alla Casa Bianca : Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ricevuto alla Casa Bianca Kim Kardashian West. La celebrità ha chiesto l’incontro per sostenere la domanda di grazia in beneficio di Alice Marie Johnson, una detenuta afroamericana di 62 anni che ha già scontato oltre 20 anni di carcere dopo essere stata condannata all’ergastolo per un reato non violento connesso al traffico di droga. Kim, figlia di Robert Kardashian, noto per essere ...

Kim Kardashian incontra Donald Trump alla Casa Bianca : la foto è già virale : C’è stato un incontro ufficiale presso la Casa Bianca – con tanto di foto ufficiale nello studio ovale – tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e l’imprenditrice/influencer Kim Kardashian, nota ai più anche per essere la moglie dell’artista Kanye West. I due si sono incontrati a Washington perché la giunonica Kim è andata dalla massima autorità del suo Paese per perorare la causa di Alice Marie Johnson, ...

Il summit di Trump con Kim Kardashian per la grazia a una detenuta nera : In tailleur nero su tacchi color lime, la star dei reality Kim Kardashian West è giunta alla Casa Bianca per sostenere presso il presidente degli Stati Uniti Donald Trump la richiesta di grazia a favore di Alice Marie Johnson, una donna afroamericana di 62 anni che ha già scontato oltre 20 anni di prigione dopo essere stata condannata all'ergastolo per un crimine di droga non violento.Great meeting with @KimKardashian today, talked ...

Se Kim Kardashian incontra Donald Trump (per discutere di riforma carceraria) : Potrebbe sembrare bizzarro, ma corrisponde a verità. Kim Kardashian incontrerà il presidente Donald Trump, probabilmente nello Studio Ovale, per discutere sulla riforma carceraria. L’udienza, che sarebbe stata fissata per il 30 maggio, arriva dopo mesi di telefonate tra la star di Al passo con i Kardashian e Jared Kushner, marito di Ivanka Trump e consigliere del presidente. Ma cosa ha spinto la moglie di Kanye West a volare a Washington? ...

