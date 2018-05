Kate Middleton in maternità fino a ottobre Per rimettersi in forma

Meghan Markle tra le 25 donne più influenti del Regno Unito (e no - Kate Middleton non c’è) : Un nuovo traguardo per Meghan Markle. A due settimane dalle nozze col principe Harry, la duchessa del Sussex entra a far parte di una prestigiosa lista: Vogue Uk l’ha inserita tra «le 25 donne più influenti» sotto il cielo del Regno Unito. L’elenco, definito dal mensile come «uno straordinario cast di donne leader che stanno definendo e ridefinendo il nostro modo di vivere attuale», include personalità dal mondo della politica, della ...

Kate Middleton più potente di Meghan Markle : i loro ruoli a Corte : Kate Middleton e Meghan Markle sono le nuove Lady borghesi della Monarchia inglese. Sposando dei principi, rispettivamente William e Harry, hanno ottenuto il titolo nobiliare di Duchessa, ma tra loro esiste una differenza abissale. Il ruolo di Kate a Corte è molto più importante di quello di Meghan che, se anche cercherà di imporsi, resterà sempre la numero due. Anche il protocollo lo conferma. Lady Middleton è destinata a salire al trono come ...

‘’Guardate Kate’’. La duchessa entra in campo e il pubblico ammutolisce. Raggiante - insieme a George e Charlotte - ma quel dettaglio della Middleton non è sfuggito a nessuno : Qualche giorno fa Kate Middleton ha deciso di prendere il congedo di cui ha diritto 26 settimane (estendibili fino a 52) per godersi l’ultima maternità. Dopo la sua presenza al royal wedding dell’anno, le nozze tra Harry e Meghan, rivedremo, dunque, la duchessa di Cambridge al lavoro, come “working royal”, in ottobre. Nel frattempo apparirà, come è ovvio, per il battesimo di Louis, per Trooping The Colour, la cerimonia dei reggimenti del ...

Kate Middleton mamma normale - conquista tutti con l’abito di Zara : Kate Middleton fa la mamma a tempo pieno da quando è nato il terzogenito Louis. In questo ruolo è formidabile. La Duchessa è stata infatti avvistata alle Houghton Horse Trials, corse di cavalli che si tengono nel Norfolk, coi figli George e Charlotte. E ha conquistato tutti. Kate è deliziosa con un pratico abito azzurro low cost di Zara (costo circa 45 euro) e non si fa problemi a inginocchiarsi sull’erba per accudire i suoi bambini. Al ...

Kate Middleton : la decisione. La duchessa di Cambridge è inamovibile. Nessuno potrà convincerla del contrario : Ultimamente è stata particolarmente al centro dell’attenzione. La sua gravidanza è stata sotto i riflettori, infatti per la duchessa di Cambridge i tanti impegni istituzionali hanno voluto dire esporsi ai paparazzi di continuo. Poi è arrivato il piccolo Louis e la bella moglie di William si è fatta vedere il giorno del parto in piana forma e pronta a tornare a casa con il nuovo arrivato. Ma per lei gli impegni non erano certo ...

Meghan Markle - perché deve inchinarsi a Kate Middleton. E le altre regole di Corte : Meghan Markle sta rubando la scena a Kate Middleton. Ancora per poco però. E non solo perché presto la Duchessa di Cambridge riprenderà i suoi impegni pubblici dopo la maternità. Ma anche grazie alle regole di Corte che parlano chiaro. Dopo aver sposato Harry, Meghan è diventata la Duchessa del Sussex, ma questo non significa che lei e Kate siano sullo stesso piano. Lady Middleton, essendo la moglie di Willim, secondo nella successione al trono, ...