Juventus | Perin ad un passo Il Genoa chiude per Marchetti

Juventus-Perin - è sprint. Intesa totale per Darmian : TORINO - L'incontro, preannunciato lunedì da Enrico Preziosi all'uscita della Lega Serie A davanti a un tramonto milanese, dovrebbe tenersi entro domani, con il 'rischio' che per limare gli ultimi ...

Perin-Juventus : ore bollenti : TORINO - E' una questione di giorni: dentro o fuori e la sensazione forte è che dentro , la Juventus , finirà quel piccolo fenomeno di Mattia Perin . Un ragazzo che a 25 anni sente da un pezzo che il ...

Preziosi : 'Perin-Juventus? Non ho fissato un prezzo' : TORINO - Anche Enrico Preziosi, presidente del Genoa, ha commentato la trattativa con la Juve per Mattia Perin a margine dell'assemblea di Lega: ' Non ho fissato un prezzo. Si discute, ci si rivede. ...

Calciomercato Juventus - la richiesta di Allegri per il centrocampo : problema contropartita per Perin : Calciomercato Juventus – La Juventus dopo la doppietta campionato-Coppa Italia lavora per preparare la prossima stagione, bianconeri protagonisti sul mercato. Non solo Emre Can e Pellegrini, i bianconeri cercano un altro centrocampista, richiesta importante da parte di Massimiliano Allegri. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ i bianconeri avrebbero avviati contatti con l’entourage di Kovacic, calciatore del ...

Juventus - altri contatti con il Genoa : Perin entro sette giorni : TORINO - Mentre Gigi Buffon resta vicinissimo al Psg, a 4 giorni dalla sentenza Uefa sulla probabile squalifica legata all'espulsione con dichiarazioni sopra le righe del carrarese nel post Real-Juve, ...

Marotta 'Perin e Darmian da Juventus'. Ma il riscatto di Douglas Costa blocca i grandi colpi : TORINO - Trattative reali, suggestioni e fantamercato: Giuseppe Marotta mette ordine dopo il passaggio del tornado di voci, nato lunedì in occasione dell'incontro tra la dirigenza bianconera e Max ...

Juventus - avanti per Perin : nuovo vertice con il Genoa : TORINO - Mattia Perin vuole la Juve e la sensazione è che alla fine verrà accontentato. Genoa e Juventus, dopo essersi soltanto sfiorate in Lega, a breve si incontreranno per trovare un compromesso. I ...

Juventus - un ex manda messaggi a Perin : “non andare in bianconero!” : Mattia Perin potrebbe presto firmare il suo nuovo contratto con la Juventus, c’è ancora chi tenta di dissuaderlo dal lasciare il Genoa già dalla prossima annata Mattia Perin sembra essere ad un passo dall’accordo con la Juventus. Il portiere del Genoa si è detto pronto a giocarsi il posto con Szczesny nella prossima stagione, ma c’è chi sta tentando di dissuadere Perin dall’idea di andare ad accasarsi in quel di Torino. ...

Juventus - Perin sempre più vicino. Buffon vola verso il Psg : TORINO - Non è stato questo il giorno di Mattia Perin alla Juve. Ma è stato in ogni caso un giorno buono per compiere nuovi passi spediti verso la riuscita della trattativa. A margine dell'assemblea ...

Calciomercato - Perin : 'Non avrei paura ad andare alla Juventus' : Mattia Perin alla festa di fine anno del Genoa ha parlato del suo futuro: "Ho le idee chiare ma non ve le dico. Voglio uscire dalla zona di comfort e mettermi in gioco e adesso lo posso fare perché il ...

Calciomercato - Perinetti : 'Contatti con la Juventus per Perin : ci piace Sturaro' : Audero lo conosco molto bene, è un ragazzo di grande prospettiva che io ho fatto esordire, a Venezia, nel mondo professionistico. Emil è un prospetto in cui la Juve e il sottoscritto credono ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Juventus - la contropartita al Genoa che può sbloccare Perin : Calciomercato Juventus – La Juventus ha concluso la stagione con la vittoria dello scudetto e della Coppa Italia, adesso il pensiero è rivolto già alla prossima stagione ed al mercato. Una situazione da chiarire sarà quello del portiere che si giocherà il posto con Szczesny, il nome scelto è quello di Perin del Genoa, nella giornata di oggi previsti nuovi contatti per provare ad arrivare ad una fumata bianca. Secondo indiscrezioni ...

Calciomercato Genoa - Perin : “di corsa alla Juventus” : Calciomercato Genoa – Il Genoa ha chiuso la stagione con la sconfitta davanti al pubblico amico contro il Torino, adesso a tenere banco è il mercato ed il futuro di Perin con il portiere che apre sempre di più alla Juventus. Ecco le parole dell’estremo difensore al Corriere Di Torino: “Juventus? Sapere di essere un loro obiettivo mi gratifica molto, anzi moltissimo. Piacere alla Juve non è da tutti, già questo per me è motivo ...

Mercato - può nascere una Juventus italiana : Perin - Cristante e Bonaventura : I bianconeri incontreranno il Genoa per il portiere e sfidano la Lazio per il centrocampista dell'Atalanta