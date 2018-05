Juventus | Buffon shock | “ecco cosa è successo prima della gara contro la Reggina | pensavo

Buffon in ansia per la squalifica - in arrivo la sentenza dopo i fatti di Real Madrid-Juventus : squalifica Buffon – Sono ore molto importanti per Buffon, si decide il futuro del portiere ormai ad un passo dal Psg e nelle prossime ore arriverà la sentenza dopo i fatti relativi alla partita di Champions League Real Madrid-Juventus. La commissione disciplinare del massimo organismo europeo prenderà oggi la propria decisione, che dipenderà da cosa l’arbitro inglese abbia scritto nel referto. Buffon dovrà scontare un turno per il rosso, ...

Buffon-Psg - affare fatto : cifre da capogiro per tentare l’assalto alla Champions fallito con la Juventus : Buffon-Psg, ormai manca solo l’ufficialità dell’accordo con il club francese, il portiere azzurro si appresta a tornare all’assalto della tanto agognata Champions League Gigi Buffon si appresta a sposare il progetto Psg. Un progetto molto simile a quello del portiere italiano, dato che entrambe le parti in causa hanno un solo obiettivo in mente: vincere la Champions League. Buffon si appresta dunque a firmare il suo primo ...

Juventus - Nedved : “strano non vedere in porta Buffon” : “Mi fa strano non vedere Buffon alla Juve, siamo arrivati insieme nel 2001″. Pavel Nedved torna con queste parole, ai microfoni di Sky Sport, sull’addio del capitano bianconero. “Avere nuovamente una coppia vincente, che ti dà sicurezza, non sarà facile – aggiunge -, con Gigi ho vissuto tutti gli anni prima da calciatore e poi da dirigente. Cosa sceglierà per i futuro? Ha parlato con i familiari e con tutti noi, gli ...

Buffon - serata a Capalbio in attesa di decidere il futuro post-Juventus : Capalbio , Grosseto, , 26 maggio 2018 - serata capalbiese per Gianluigi Buffon . L'ormai ex portiere della Juventus e della Nazionale ha trascorso qualche ora di relax in Maremma . E ha cenato nella ...

Juventus - Perin sempre più vicino. Buffon vola verso il Psg : TORINO - Non è stato questo il giorno di Mattia Perin alla Juve. Ma è stato in ogni caso un giorno buono per compiere nuovi passi spediti verso la riuscita della trattativa. A margine dell'assemblea ...

Juventus - i consigli di Brio : 'Buffon? Giusto andare avanti - ma non cada nel ridicolo' : 'Buffon al Psg? Se ha deciso di continuare vuol dire che si sente di farlo, l'importante è non cadere nel ridicolo. Credo che un altro anno lo possa fare'. Così l'ex difensore della Juventus Sergio ...

Calcio - il futuro di Gigi Buffon dopo la Juventus : PSG ad un passo - addio immediato alla Nazionale? : Domenica scorsa Gianluigi Buffon ha detto addio alla Juventus dopo aver alzato il settimo scudetto consecutivo. Quello che da molti viene considerato il più grande portiere bianconero della storia, sembrava destinato a chiudere così la propria carriera, appendendo i guantoni al chiodo. In questi giorni questa ipotesi sembra però essere ormai sfumata del tutto, visto che Buffon è ad un passo dal PSG. “Il Psg? Ho bisogno di prendermi una ...

