Juventus | Alex Sandro verso il rinnovo

Alex Sandro-Juventus : per ora nessuna offerta e di rinnovo non si parla ancora : Due stagioni al massimo, capaci di imporlo come uno degli esterni sinistri più forti al mondo ed un'involuzione di prestazioni strana da comprendere al suo terzo capitolo di Juve. Una situazione che ...

Calciomercato Juventus - Alex Sandro ad un passo dallo United : ecco l'erede : Nella prossima sessione di Calciomercato estivo potrebbero esserci delle grosse novità in casa Juventus. Alcuni top player bianconeri, infatti, sono in forte dubbio sul rimanere a Torino. Paulo Dybala, autore di una stagione discontinua, ma comunque di altissimo livello, è seguito da alcuni top club europei (in particolare Real Madrid, Barcellona, Paris Saint Germain, Bayern Monaco e Chelsea) e potrebbe decidere di lasciare la Juventus, ...

Juventus - una questione di fasce : con o senza Alex Sandro - servono rinforzi : Lichsteiner e Asamoah sono ai saluti, Alex Sandro può partire, mentre Spinazzola è ko per almeno sei mesi. I bianconeri sono chiamati inevitabilmente a investire nel reparto terzini

Juventus - Alex Sandro al Manchester United : affare da 50 milioni - annuncio dopo l’FA Cup : Juventus, Alex Sandro- La Juventus dice addio ad Alex Sandro. Il terzino brasiliano, come si legge sull’odierna edizione di “La Stampa”, avrebbe già raggiunto un accordo con il Manchester United. Accordo totale anche tra il club inglese e la Juventus. affare da 50 milioni di euro. Tutto fatto, l’annuncio arriverà dopo la finale di FA […] L'articolo Juventus, Alex Sandro al Manchester United: affare da 50 milioni, ...

Probabili formazioni / Juventus Milan : Alex Sandro vs Suso. Quote e ultime novità live (Coppa Italia) : Probabili formazioni Juventus Milan: le Quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Allegri ha ancora qualche ballottaggio aperto, Gattuso ritrova Lucas Biglia(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 14:55:00 GMT)

L'Erasmus speciale di Alexei : «Ciao Napoli - batti la Juventus!» : Alexei ha 22 anni, di padre belga e madre italo-francese. Studia scienze politiche in Inghilterra e oggi è a Napoli per imparare la lingua e conoscere la nostra cultura. Le sere nella...

L'Erasmus speciale di Alexei : 'Ciao Napoli - batti la Juventus!' : Città più bella del mondo. Città dell'anima e del cuore, di Toto, della canzone. Ho passato tre mesi spettacolari qui. Passando il tempo a via Partenope sotto il sole, nelle tue strade del centro ...

'Juventus - anche il Psg sulle tracce di Alex Sandro' : PARIGI - anche il Paris Saint Germain si iscrive alla lista di pretendenti di Alex Sandro . Secondo 'Le 10 Sport', dopo l'eliminazione agli ottavi di Champions col Real Madrid , i dirigenti francesi hanno individuato nella fascia sinistra uno dei problemi da risolvere perché' né Layvin Kurzawa né Yuri ...

Serie A Crotone-Juventus 1-1 : cronaca della diretta - Simy replica a Alex Sandro Video : diretta secondo tempo Crotone-Juventus 93' Finisce la partita allo Scida. Contro tutti i pronostici Crotone-#Juventus finisce 1-1. Si riapre il discorso scudetto. 88' Sostituzioni nel finale. Fuori Rohden e dentro Ajeti nel Crotone, Dybala esce e entra Bernardeschi nella Juve. 77' Cuadrado di testa non trova la porta. 75' Nel Crotone Sampirisi entra per Stoian. I calabresi vogliono difendersi. 73' Higuain colpisce a botta sicura, ma ancora ...

Crotone-Juventus 0-1 La Diretta Alex Sandro firma il vantaggio : Crotone e Juventus si sfidano questa sera per la 33esima giornata di Serie A: i calabresi, reduci dalla sconfitta di misura a Marassi contro il Genoa di sabato scorso che ha complicato ulteriormente ...

DIRETTA/ Crotone-Juventus (risultato live 0-1) streaming video e tv : gol di Alex Sandro! : DIRETTA Crotone Juventus: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Bianconeri sempre vincenti senza mai subire gol coi calabresi(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 21:07:00 GMT)

Juventus - addio ad Alex Sandro : c’è Filipe Luis per la fascia sinistra : Juventus, addio AD Alex Sandro- La Juventus si prepara ad un’importante rivoluzione in vista della prossima stagione. Quasi certo l’addio di Alex Sandro. Il brasiliano, delusione assoluta in quest’annata, potrebbe fruttare alla società bianconera circa 60 milioni di euro. I soldi ricavati dalla cessione dell’ex Porto potrebbero essere rinvestiti su in centrocampista. Resta in bilico […] L'articolo Juventus, addio ad ...

Calciomercato Juventus - è Alex Sandro il 'sacrificabile' : TORINO - Gente che va, gente che viene. Inevitabile. Detto, in alto, dei vari e variegati obiettivi bianconeri - appunto giocatori più esperti e rodati ma anche altri elementi più di prospettiva da ...