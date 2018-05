Juncker senza freni contro l' Italia | Lavori di più e sia meno corrotta invece di

Jean-Claude Juncker sul contratto M5S-Lega : "Commenteremo alla fine ma non è Europa senza Italia" : "L'Unione europea non sarebbe completa senza la nazione italiana e il popolo italiano". Il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, non commenta i negoziati di governo tra il Movimento 5 Stelle e la Lega, ma avverte che l'Italia "ha la massima importanza per l'Ue"."Amo questo paese, amo il genio degli italiani e della nazione italiana. Ma non commenterò in anticipo quali potrebbero essere i risultati dei negoziati in ...