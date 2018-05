Juncker | In Italia più lavoro e meno corruzione Tajani lo fulmina

Governo - Juncker : “Gli italiani si occupino di regioni povere. Più lavoro e meno corruzione”. Tajani : “Inaccettabile” : “Gli italiani devono occuparsi delle regioni più povere dell’Italia: il che significa più lavoro, meno corruzione e serietà”. Jean-Claude Juncker parla durante un intervento pubblico a Bruxelles scatenando la reazione del presidente del Parlamento Ue, Antonio Tajani, che giudica “inaccettabili” le esternazioni del presidente della Comissione Europea e chiede di smentirle. Uno scontro ai massimi livelli delle istituzioni ...

UE - Juncker : "L'Italia merita rispetto" : Il presidente della Commissione Europea, Jean-Claude Juncker, ha diffuso poco fa una nota a commento della situazione di stallo in cui si trova l'Italia in questi giorni e si è lanciato in difesa del nostro Paese:Le sorti dell'Italia non possono dipendere da eventuali ingiunzioni dei mercati finanziari. L'Italia, indipendentemente dai partiti che la dirigeranno in futuro, è un Paese fondatore dell'Ue che ha fornito un enorme contributo ...

Governo - Juncker : italiani meritano rispetto - non decidono i mercati : "L'Italia merita rispetto e Bruxelles è pronta a cooperare responsabilmente e nel rispetto reciproco". E' quanto afferma il presidente della Commissione Ue, Jean-Claude Juncker, aggiungendo che le ...

'Dai mercati un segnale agli elettori italiani'. Bufera sul commissario Ue Oettinger. Juncker 'Commento sconsiderato' : Economia L'Italia fa davvero paura: volano i rendimenti dei Btp a breve scadenza di VITTORIA PULEDDA