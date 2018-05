Juncker agli italiani | Più lavoro e meno corruzione

Governo - Juncker 'Agli Italiani servono più lavoro e meno corruzione' : ROMA - 'Agli Italiani servono più lavoro e meno corruzione. E devono smettere di incolpare l'Ue per tutti i problemi dell'Italia'. La dichiarazione piu clamorosa destinata a far discutere dopo la ...

Juncker taglia i fondi al Sud Italia. Ma il Mezzogiorno non ha strumenti per opporsi : Stando alle notizie lette in questi giorni, l’Italia rischia di perdere diversi miliardi di spesa destinata al Sud, sotto forma di fondi di coesione. Ciò in virtù della revisione in corso sui bilanci Ue, a seguito della Brexit. Si parla di una riduzione del 5% dei fondi europei di coesione, nella proposta avanzata Commissione europea di Jean Claude Juncker. In sostanza, il bilancio dovrà aumentare a fronte di una riduzione dei Paesi ...