Ju Jitsu Csen | da tutta Italia per ricordare Sara Donati

Il Ju Jitsu Csen ricorda ancora Sara Donati : Domenica 27 maggio la seconda edizione del Trofeo Nazionale in memoria della giovane atleta. Per il secondo anno consecutivo il

Ju Jitsu : Il Campionato Nazionale Csen per la prima volta in Sicilia : prima edizione Siciliana per l’appuntamento principe del Settore Nazionale Csen coordinato dal M° Giuliano Spadoni, una due giorni che vedrà