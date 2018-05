Johnny Depp per il nuovo Sauvage di Dior

Johnny Depp in The Legend Of The Magic Hour : Nella mitologia del popolo Navajo, il coyote occupa un posto privilegiato. Secondo un’antica leggenda, il Dio Nero incaricato di posizionare le stelle nel cielo, rifiutò l’aiuto del coyote. Essendo stato respinto, molto arrabbiato, il coyote ha deciso di vendicarsi rubando la borsa che conteneva le stelle e disperdendole in modo caotico in tutto il cielo, dando però vita alla Via Lattea. Ecco perché, da tempo immemorabile, il coyote ...

NEMICO PUBBLICO/ Su Rete 4 il film con Johnny Depp (oggi - 7 maggio 2018) : NEMICO PUBBLICO, il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 7 maggio 2018. Nel cast: Johnny Depp, Christian Bale e Channing Tatum, alla regia Michael Mann. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 10:56:00 GMT)

Johnny Depp denunciato dai bodyguard : «Eravamo costretti a proteggerlo dai suoi vizi» : Straordinari e stipendi non pagati, mansioni al di là del lavoro richiesto. Il pirata è finito di nuovo nei guai. A citare stavolta in giudizio Johnny Depp, 55 anni, sono state due delle sue ex guardie del corpo, Eugene Arreola e Miguel Sanchez, che hanno lavorato per l’attore tra il 2016 e il 2018. I due sono arrivati a casa Depp dopo il divorzio (tumultuoso) tra il divo e Amber Heard e dopo che la star, sull’orlo della bancarotta, ...

'Droga e situazioni pericolose' - nuove accuse a Johnny Depp : Nuovi guai all'orizzonte per Johnny Depp. Il famosissimo attore dovrà difendersi dopo che due sue ex guardie del corpo lo hanno citato in giudizio per aver lavorato troppo ed essere stati sottopagati per ben due anni. Come se non bastasse i due raccontano di aver dovuto fare da babysitter al figlio di Depp. Fatti sconvolgenti Eugene Arreola e Miguel Sanchez hanno intentato una causa contro l'attore americano, parlando del periodo che va da ...

Johnny Depp - anche le ex guardie del corpo lo denunciano : Assassinio sull'Oriente Express, Johnny Depp ubriaco sul red carpet Ubriacatura sull'Oriente Express per Johnny Depp. Ancora problemi finanziari e denunce per Johnny Depp, a breve di nuovo in sala grazie ad Animali Fantastici e Dove Trovarli 2. Eugene Arreola e Miguel Sanchez, sue ex guardie del corpo, hanno citato in giudizio il celebre Jack Sparrow cinematografico con l'accusa di ...

Sottopagati - costretti a fare da babysitter e a togliergli la droga dalla faccia : bodyguard fanno causa a Johnny Depp : Sfruttati, Sottopagati, costretti a fare da babysitter e a "togliergli la droga dalla faccia". Due guardie del corpo, Eugene Arreola e Miguel Sanchez, hanno fatto causa a Johnny Depp per il trattamento ricevuto tra l'aprile del 2016 e gennaio del 2018: i due affermano di essere stati privati anche del cibo e del riposo mentre erano impegnati a correre dietro all'attore e alla sua famiglia. "Spesso erano costretti a proteggere Depp da se stesso e ...

Ballando con le stelle 2018/ Dopo Ivana Trump e Rossano Rubicondi anche Johnny Depp? Gessica Notaro ironica : Ballando con le stelle 2018, Giovanni Ciacci svela perché ha deciso di non lasciare il programma. E Milly Carlucci ha una sorpresa in serbo per il pubblico(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 20:57:00 GMT)

Roma Summer Fest 2018 : all’Auditorium Sting - Patti Smith - Johnny Depp - Francesco De Gregori : Roma Summer Fest 2018: all’Auditorium Sting, Patti Smith, Johnny Depp, Francesco De Gregori e molti altri nomi della musica italiana e internazionale The post Roma Summer Fest 2018: all’Auditorium Sting, Patti Smith, Johnny Depp, Francesco De Gregori appeared first on PinkRoma.

LA FABBRICA DI CIOCCOLATO - ITALIA 1/ Johnny Depp ancora con Tim Burton : info streaming (oggi - 27 marzo 2018) : La FABBRICA di CIOCCOLATO, il film in onda su ITALIA 1 oggi, martedì 27 marzo 2018. Nel cast: Johnny Depp, David Kelly e Noah Taylor, alla regia Tim Burton. Il dettaglio.(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 19:31:00 GMT)

LA FABBRICA DI CIOCCOLATO/ Su Italia 1 il film con Johnny Depp (oggi - 27 marzo 2018) : La FABBRICA di CIOCCOLATO, il film in onda su Italia 1 oggi, martedì 27 marzo 2018. Nel cast: Johnny Depp, David Kelly e Noah Taylor, alla regia Tim Burton. Il dettaglio.(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 09:49:00 GMT)

Film in tv : La fabbrica di cioccolato - Johnny Depp è Willy Wonka su Italia 1 : ... nei panni dell'enigmatico Willy Wonka è fissato per stasera in tv alle ore 21.10 sugli schermi di Italia 1, in alternativa è possibile seguire il Film in diretta streaming sul sito ufficiale di ...

La fabbrica di cioccolato - Johnny Depp nuovo Willy Wonka : trama - cast e curiosità : Una serata all’insegna della golosità in compagnia degli Umpa Lumpa e Johnny Depp in versione Willy Wonka con La fabbrica di cioccolato, film del 2005 diretto da Tim Burton, in onda martedì 27 marzo alle ore 21.10 su Italia Uno. La fabbrica di cioccolato, il trailer La fabbrica di cioccolato, la trama Il più grande cioccolataio del mondo Willy Wonka vive da anni chiuso dentro la sua magnifica fabbrica, che apre i cancelli solo per far ...

THE TOURIST - RAI 4/ Johnny Depp è Frank Tupelo. Info streaming e trama (oggi - 18 marzo 2018) : The TOURIST, il film in onda su Rai 4 oggi, domenica 18 marzo 2018. Nel cast: Johnny Depp, Angelina Jolie, Paul Bettany, alla regia Florian Henckel von Donnersmack. Il dettaglio.(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 21:52:00 GMT)

The tourist - Rai 4/ Curiosità sul film con Johnny Depp e Angelina Jolie (oggi - 18 marzo 2018) : The tourist, il film in onda su Rai 4 oggi, domenica 18 marzo 2018. Nel cast: Johnny Depp, Angelina Jolie, Paul Bettany, alla regia Florian Henckel von Donnersmack. Il dettaglio.(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 20:31:00 GMT)