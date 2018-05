Joao Mario | un peso per l' Inter | c' è l' idea di un prestito bis

Perla di Joao Mario - ma è grande Tunisia in Portogallo Video : Con la Nazionale è un altro Joao Mario, ben diverso dal giocatore deludente che ha indossato la maglia dell' [Video]Inter [Video] nel campionato italiano. Ma al di la' di uno straordinario gol dell'attuale centrocampista del West Ham, è stato un deludente Portogallo in quel di Braga, capace di gettare alle ortiche un doppio vantaggio contro una coriacea e battagliera Tunisia. Tra le amichevoli che si sono disputate il 28 maggio 2018 [Video], ...

Mourinho chiama Joao Mario : "Lui allo United? Perché no - mi è sempre piaciuto..." : Il tecnico dei Red Devils: "Per la sua crescita sarebbe meglio rimanere in Premier, visto che ha iniziato un buon processo e sarebbe giusto portarlo a termine"

Joao Mario svela : “con l’Inter è finita” - il calciatore parla del futuro : L’esperienza con la maglia dell’Inter non è stata positiva, adesso prova a rinascere con la maglia del West Ham. Joao Mario parla del futuro al sito ufficiale del club inglese: “Contro il Chelsea sarà una bella partita, difficile, ma faremo del nostro meglio e, ovviamente, proveremo a conquistare qualche punto. Sono felice per il gol, ma soprattutto per aver aiutato la squadra ad ottenere una vittoria importante. I tifosi sono ...

