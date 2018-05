Atletica – Jesolo attende le Nazioni del Mediterraneo : Prosegue la marcia di avvicinamento ai Campionati del Mediterraneo under 23 di Atletica leggera Mentre il mondo dell’Atletica vive le ore di vigilia del Golden Gala Pietro Mennea, che questa sera, allo Stadio Olimpico di Roma, accenderà i riflettori sulle stelle della Iaaf Diamond League, prosegue la marcia di avvicinamento ai Campionati del Mediterraneo under 23 di Atletica leggera, in programma sabato 9 e domenica 10 giugno allo stadio Armando ...