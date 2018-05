James Marsden | star di Westworld e X-Men | avrà un ruolo nel film di Sonic

Sonic - James Marsden di Westworld nel film tratto dal videogioco : Nelle scorse ore era circolata la voce che dovesse essere Paul Rudd, l’attore oggi famoso per la sua interpretazione nei film Marvel su Ant-Man, a essere il personaggio in carne d’ossa nella prossima pellicola tratta dai videogiochi di Sonic. Invece ora è ufficiale che la Paramount ha scelto un altro protagonista: a ricoprire questo ruolo accanto al riccio blu superveloce sarà infatti James Marsden, noto ai più per dare il volto ...

27 VOLTE IN BIANCO - CANALE 5/ Info streaming del film con James Marsden (oggi - 16 maggio 2018) : 27 VOLTE in BIANCO, il film in onda su CANALE 5 oggi, mercoledì 16 maggio 2018. Nel cast: Katherine Heigl e James Marsden, alla regia Anne Flethcer. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 19:10:00 GMT)

The best of me - Il meglio di me - Canale 5/ Trama e cast del film con James Marsden (oggi - 13 maggio 2018) : The best of me - Il meglio di me, il film in onda su Canale 5 oggi, domenica 13 maggio 2018. Nel cast: Michelle Monaghan e James Marsden, alla regia Michael Hoffman.(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 18:16:00 GMT)