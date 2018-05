James Bond | nuovo libro dedicato a 007 scritto su materiale inedito di Ian Fleming

tvzap.kataweb

(Di giovedì 31 maggio 2018) Il, il quarantesimo romanzo ufficiale della serieall’agente segreto di Sua Maestà e il secondoda Anthony Horowitz si intitola Forever and a day (Per sempre e un giorno), ed esce il 31 maggio a Londra pubblicato dalla casa editrice Jonathan Cape. Ilseguendo appunti lasciati da Ian(1908-1964), l’ideatore dell’iconico personaggio, rappresenta il prequel di Casino Royale, il primo volume della saga, quello in cui nel 1953 debuttò l’agente segreto più famoso e seducente di sempre. Join Anthony Horowitz in conversation as he discusses his new 007 novel and the explosive prequel to Casino Royale, Forever and a Day, at an exciting @southbankcentre event on 1 June: https://t.co/BIP9btkMfm pic.twitter.com/DPLoaS7GTT — Jonathan Cape (@JonathanCape) 12 aprile 2018 Forever and a day, la trama Forever and a day è ...