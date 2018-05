Italia preoccupa ma il mercato esagera

BERLUSCONI PREOCCUPATO - SALVINI LO CHIAMA/ Centrodestra unito? Forza Italia teme “fuga” Lega verso M5s : BERLUSCONI PREOCCUPATO, SALVINI vuole prendersi il Centrodestra: ultime notizie, tensione in casa Centrodestra, tra l'alleanza Lega-M5s e l'opa su Forza Italia(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 14:30:00 GMT)

MotoGp – I test del Mugello preoccupano - ma il podio di Le Mans dà fiducia : le parole di Valentino Rossi alla vigilia del Gp d’Italia : Il podio di Le Mans regala un pizzico di fiducia, ma i test disputati al Mugello qualche settimana fa preoccupano Valentino Rossi: le sensazioni del Dottore alla vigilia del Gp d’Italia Reduce da un positivissimo podio a Le Mans, Valentino Rossi arriva rilassato alla gara di casa. Tutto pronto per l’appassionante weekend del Mugello, dove sicuramente non mancherà lo spettacolo. Domani i piloti incontreranno la stampa, mentre venerdì ...

G7 e Usa preoccupati : la situazione Italiana "monitorata da vicino" : In attesa del summit, che si terrà in Canada, gli Stati Uniti non nascondono di star seguendo da vicino l'evoluzione della situazione italiana

Cottarelli al Colle - ma preoccupa lo spread; Visco : 'Il destino dell'Italia e' quello dell'Europa' : ... arcivescovo di Perugia e presidente della Cei, che dipinge Bergoglio come un Pontefice 'fortemente critico nei confronti di un'economia capitalista svincolata da ogni legge etica'. Anche il suo modo ...

La fermezza del Colle e le preoccupazioni per il risparmio degli Italiani : Anche al di là del merito – sulla persona di Paolo Savona non sono state sollevate obiezioni – la questione di fondo che ha condotto al fallimento dell'incarico affidato a Giuseppe...

Borsa : Jerusalmi - preoccupa situazione politica - ma economia Italiana va bene : Credo anche che l'economia continui ad andare bene e l'Italia rimanga un Paese attraente, per cui, siamo fiduciosi che le cose si rimettano in carreggiata", ha detto ancora Jerusalmi. Per quanto ...

Governo - Moscovici : debito Italia preoccupa - su Savona non esprimo preferenze : ... attivo e fedele al suo ruolo fondatore in Europa: 'la sua storia e l'interesse', ha detto ancora il commissario europeo all'Economia.

Governo - Bce : “Continuare a rispettare regole europee è nell’interesse dell’Italia. Aumento dei tassi sui Btp preoccupa” : Il giorno dopo il conferimento a Giuseppe Conte dell’incarico per formare il nuovo Governo, la Banca centrale europea nel rapporto sulla stabilità finanziaria ricorda che i Paesi altamente indebitati sono “più vulnerabili a una potenziale normalizzazione dei tassi di interesse e/o un possibile peggioramento delle condizioni economiche”. E il vicepresidente uscente Vitor Constancio, commentando l’impennata dei tassi dei ...

Oggi raccomandazioni Ue a Italia - preoccupano debito e pensioni : La Commissione europea si appresta a trasmettere all'Italia una serie di raccomandazioni in materia di economia, prima fra tutte la necessità di un intervento sul debito pubblico, troppo elevato. raccomandazioni sono attese per tutti e 27 i Paesi dell'Ue. Il vicepresidente della Commissione Ue, Valdis ...

Allarme Ue sul debito Italiano. "Da Lega e M5s posizioni preoccupanti" : Dialogo con il nuovo governo per verificare le prime mosse e rinviare la resa dei conti in autunno. Oppure rigore subito e richieste immediate. Mentre a Roma sembra in dirittura d'arrivo il via libera al governo targato Lega e Cinque Stelle, due linee si stanno confrontando all'interno dell'esecutivo europeo per capire la linea da tenere con l'Italia. Qualcosa sapremo già domani dalla Commissione europea che pubblicherà le raccomandazioni agli ...

Matteo Salvini dopo l'incontro con Sergio Mattarella : 'Prima gli Italiani - l'Europa non deve preoccuparsi' : Adesso partiamo, siamo vogliosi di far crescere l'economia del Paese. All'estero - ha aggiunto - non hanno nulla da temere perché l'Italia crescerà'. Dunque, dal cuore della politica italiana, dal ...

L'allarme di Krugman : "La gente non è abbastanza preoccupata per l'Italia" : Dopo la stroncatura di Wolfgang Munchau su Financial Times , che aveva preconizzato addirittura la 'fine della democrazia liberale', è il premio Nobel per l'Economia Paul Krugman che mette in guardia ...

Italia giallo-verde - fuga dalle missioni. Alla Farnesina preoccupazioni per la futura presenza Italiana in Libano - Niger e Afghanistan : Italia giallo-verde, fuga dalle missioni. Uno spettro si aggira per le ansiose stanze della Farnesina: lo spettro del disimpegno dai fronti caldi sui cui l'Italia ha costruito un suo profilo internazionale di Paese affidabile all'interno del sistema di alleanze, la Nato, e negli impegni assunti in ambito Onu. fuga dalle missioni. In particolare, fuga dal Libano, dall'Afghanistan, dal Niger. Nel "contratto" di governo Di Maio-Salvini non ...