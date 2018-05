Italia | nasce governo M5s-Lega Conte premier | Tria all' Economia

Nasce il Governo Conte - la lista dei ministri. Domani alle 16 il giuramento. Il premier : «Lavoriamo per migliorare la vita agli Italiani» : Il premier Giuseppe Conte ha ricevuto questa sera l'incarico a formare il Governo dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Conte ha accettato l'incarico e ha presentato al capo...

Nazionale : Balotelli - ritorno senza nemici. Ma è l'Italia che deve rinascere : L'ultima di Mario in azzurro coincise con un'altra disfatta storica: Italia 0, Uruguay 1, azzurri respinti dal Mondiale brasiliano dopo sole tre partite. Balotelli giocò male, in quella gara e nella ...

È record di bitcoin rubati dagli hacker : in Italia nasce la squadra anti-crimini : Due giorni fa l’Anti-Phishing Working Group, consorzio che censisce il crimini informatici, ha svelato come dall’inizio del 2017 siano stati rubati l’equivalente di 1,2 miliardi di dollari in criptovalute, compresa la miriade di quelle minori. Sul fronte Italiano bisogna invece tornare ai primi di maggio e si ritrova lo sviluppo a sorpresa dell’ind...

Governo - Conte incaricato da Mattarella : 'Sarò avvocato difensore degli Italiani. Nasce il governo del cambiamento' : E proprio sull'Economia si annuncia battaglia : la Lega insiste sul nome di Paolo Savona, economista esperto e capace che però da anni ha virato su posizioni fortemente critiche su Unione e Euro. ...

Giuseppe Conte premier incaricato : «Nasce il governo del cambiamento - io avvocato difensore degli Italiani» : Giuseppe Conte ha accettato con riserva, come da prassi, l'incarico che gli ha affidato ufficialmente il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'incontro tra i due è durato...

Nasce l'impresa sociale per rilanciare il turismo nell'Italia nascosta - 22/05/2018 - : Trame d'Italia intende attrarre i viaggiatori di tutto il mondo alla scoperta di percorsi esperienziali vicini alla storia e alle tradizioni dei territori meno noti di cui l'Italia è ricchissima. Il ...

Giro d’Italia 2018 - risultato cronometro Rovereto. Squillo Rohan Dennis - Yates si difende bene. Rinasce Fabio Aru - risale Froome : A Rovereto sorride ancora Simon Yates. La 16esima tappa del Giro d’Italia 2018 non sconvolge la classifica e soprattutto consente al britannico di mantenere la maglia rosa anche dopo i 34 chilometri a cronometro tra Trento e Rovereto che rappresentavano la grande speranza di Tom Dumoulin per tornare a contatto con il leader della classifica generale o addirittura superarlo prima della terza settimana. Yates, però, si è difeso alla grande ...

Mercato - può nascere una Juventus Italiana : Perin - Cristante e Bonaventura : I bianconeri incontreranno il Genoa per il portiere e sfidano la Lazio per il centrocampista dell'Atalanta

Vittorio Feltri : 'Il governo Lega-M5s non si farà. Ma se nascesse l'Italia piomberà nel buio' : Caro Zulin, ovvio che il contratto non sia tutto da buttare. Contiene varie buone intenzioni, peccato siano irrealizzabili in quanto troppo onerose. La flat tax è una ottima idea, ridurre le tasse fa ...

Nasce l'Italia di Mancini : Bonucci sarà il nuovo capitano : Secondo quanto riportato da Sky Sport, dopo l'addio di Buffon , che ha dichiarato di non voler partecipare al match del prossimo 4 giugno contro l' Olanda , ad indossare la fascia di capitano del ...

Giro d’Italia 2018 - Chris Froome : che campione! Rinasce sullo Zoncolan e vince davanti a Yates. Grande Pozzovivo - Aru alza bandiera bianca : L’Inferno che porta in Paradiso. Dallo sconforto degli ultimi giorni, le tante difficoltà affrontate, alla gioia della vittoria su una salita mitica: Chris Froome si prende il Monte Zoncolan, la 14esima tappa del Giro d’Italia e si rilancia in classifica generale, in una giornata in cui Simon Yates si difende alla Grande, al pari di Domenico Pozzovivo terzo a poco più di 20” e Tom Dumoulin che senza brillare arriva a 37” ...

Rent2go - nasce una nuova azienda Italiana di noleggio a lungo termine : Un recente sondaggio realizzato da Quintegia ha evidenziato come metà degli automobilisti italiani sia interessata, in luogo delle formule tradizionali, a quella del noleggio a lungo termine. Che non a caso, ultimamente, trova sempre più proseliti anche tra gli utenti privati oltre che tra le aziende. Il grandi player internazionali del settore hanno quasi sempre alle spalle gruppi bancari che li supportano (un esempio su tutti è ALD, di ...

Banca IFIS compra FBS : nasce il 1°operatore integrato per gli Npl Italiani : La forza finanziaria della Banca completa l'offerta: anche il mondo degli UTP, con tutte le maggiori complessità ed indeterminatezze, può essere approcciato direttamente da una Banca che abbia, però, ...

Lavoro e formazione - nasce in Italia un progetto per i manager del futuro : The Future Makers (foto: Luca Zorloni per Wired) Non solo il curriculum accademico. Ma anche “capacità di lavorare in gruppo“, “comunicazione“, “ascolto” e “umiltà”. Sono queste le caratteristiche che l’ufficio Italiano della società di consulenza statunitense The Boston Consulting Group (Bcg) ha ricercato nei cento studenti universitari del Belpaese coinvolti nel progetto The Future Makers. ...