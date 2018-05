Italia | Mancini | ' Il capitano? Balotelli o De Sciglio'

Mancini : "Balotelli è in dubbio. Italia - solo chi cade può risorgere" : Vigilia di Francia-Italia, amichevole di domani sera all'Allianz Riviera di Nizza. Roberto Mancini, nella conferenza stampa di prammatica, dà subito una notizia, a proposito del ruolo di portiere: '...

Francia-Italia - le quote : la squadra di Mancini nettamente sfavorita : Francia-Italia – Roberto Mancini ha iniziato con il piede giusto la sua avventura sulla panchina dell’Italia anche se, a onor del vero, l’Arabia Saudita non si può considerare avversaria di rango. Ora arriva un test decisamente più impegnativo, l’amichevole di lusso a Nizza contro la Francia, finalista degli scorsi Europei e una delle favorite per il Mondiale alle porte. Gli Azzurri non sconfiggono i cugini francesi dal 17 giugno del 2008 ...

Italia-Arabia Saudita 2-1 : Balotelli e Belotti gol - Mancini debutta col sorriso : Parte con il piede giusto l'avventura di Roberto Mancini da c.t. della Nazionale italiana: a San Gallo, in amichevole, gli azzurri battono 2-1 l'Arabia Saudita con gol di Balotelli e Belotti , Al ...

Italia - Mancini parte con una vittoria : 2-1 all’Arabia con Balotelli e Belotti Il ritorno di Supermario - Foto : Nell’amichevole in Svizzera, debutto di Mancini c.t., Mario rientra dopo quattro anni e va subito a segno. Venerdì nuovo test con la Francia. Gli azzurri non vincevano da ottobre

Gioventù - fantasia e… Balotelli! Addio al vecchiume e ai veti dei senatori : la nuova Italia di Mancini parte con una vittoria : Si abbassa l’età, si alza il tasso tecnico e ritorna (con tanto di gol) Balotelli: vittoria sull’Arabia Saudita per la nuova Italia targata Roberto Mancini Lo spareggio contro la Svezia è un ricordo che brucerà ancora per qualche mese, visto l’imminente Mondiale, ma è proprio dall’esclusione da Russia 2018 che riparte la nuova Italia targata Roberto Mancini. Il primo cambio infatti era necessario farlo alla radice: via Ventura, la sua idea di ...