Italia | accordo M5S-Lega con Conte premier

Italia online : accordo con Iab per promuovere competenze digitali nelle Pmi : Milano, 29 mag. (AdnKronos) – promuovere le competenze digitali delle piccole e medie imprese italiane attraverso uno specifico percorso di formazione. Questo lo scopo dell’ accordo siglato da Italiaonline , prima internet company italiana, e Iab Italia, la più importante associazione nel campo della pubblicità digitale, che prevede un progetto formativo, sviluppato su una piattaforma di e-learning on demand personalizzata ‘ con ...

Italia online : accordo con Iab per promuovere competenze digitali nelle Pmi (2) : (AdnKronos) – ‘Come prima internet company italiana abbiamo la missione di digitali zzare le imprese del nostro Paese, questo percorso passa anche attraverso la loro formazione oltre che a quella della nostra struttura di consulenti, unica nel nostro mercato. Da oggi lo facciamo con una piattaforma di e-learning di alto profilo, unita all’expertise di Iab Italia. Vediamo la grande opportunità di sviluppo per le Pmi Italiane e ...

Italia : Salvini - chiuso accordo su premier e squadra governo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Che ne sarà dell'accordo sui migranti fra Italia e Libia? : "... L'imbarcazione stava già iniziando ad affondare, c'era gente dappertutto in acqua. La Guardia costiera libica non è riuscita a fare nulla anche perché non è equipaggiata per salvare chi finisce in mare. La loro imbarcazione ha cercato di porsi in posizione parallela a quella dei migranti ma questo ha fatto sì che alcuni finissero addirittura sotto lo scafo, morendo annegati. Noi abbiamo cercato di salvare ...