Italgas | acquista da CPL Concordia 6 società Sud Italia

meteoweb.eu

(Di giovedì 31 maggio 2018) Roma, 31 mag. (AdnKronos) –ha concluso oggi l’acquisizione da CPLdi una quota di controllo del 98% del capitale di ciascuna di 6operanti nel Sude titolari complessivamente delle concessioni per la costruzione e la gestione della rete del gas in 16 Comuni. Leinteressate sono Baranogas Reti, Ischia Reti Gas, Progas Metano, Grecanica Gas, Favaragas Reti e Siculianagas Reti. Le concessioni in 4 Comuni sono già in esercizio, alcune sono in costruzione, altre da realizzare ex novo. Lo rende notoin un comunicato.La valorizzazione (enterprise value) complessiva degli asset oggetto dell’operazione conclusa oggi è stata stabilita in 16,7 milioni di euro. Al netto del debito, il corrispettivo riconosciuto a CPLper il 98% del capitale delleè pari a 4,6 milioni di euro. L’investimento complessivo per ...