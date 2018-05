Istat | occupati a quota 23 | 2 milioni | è record | mai così tanti dal 1977

Istat - occupati in aumento ma giù i posti fissi : Dopo i livelli massimi della fine del 2014, la disoccupazione è tornata sui livelli della seconda metà del 2012 , in un contesto di prosecuzione del calo dell'inattività, che tocca negli ultimi mesi ...

Lavoro - Istat : ad aprile +64mila occupati - in un anno +215mila : Roma, 31 mag. , askanews, Ad aprile 2018 la stima degli occupati continua a mostrare una tendenza alla crescita , +0,3% rispetto a marzo, pari a +64 mila, . Il tasso di occupazione si attesta al 58,4% ...

+45 mila giovani occupati nel 2017 - Istat - : Roma, 9 mag. , askanews, Nel 2017 i giovani tra i 15 e i 34 anni occupati sono in aumento dello 0,9% rispetto all'anno precedente , +45 mila , +1% gli uomini e +0,7% le donne, . La crescita è stata più ...

Def - Istat : 4 famiglie su 100 tutti disoccupati - oltre metà al Sud : Roma, 9 mag. , askanews, Si stimano 1,1 milioni di famiglie in cui tutti i componenti appartenenti alle forze di lavoro sono in cerca di occupazione , 4 famiglie su 100, e non percepiscono quindi ...