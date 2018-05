Istat | gli occupati ad aprile toccano il record storico | 23 milioni e 200 mila

Meghan seguirà un apprendIstato di 6 mesi per diventare una buona reale (su consiglio di Elisabetta) : All'indomani del royal wedding, Meghan Markle accetta il consiglio della regina Elisabetta e inizia un "apprendistato" di sei mesi per diventare una buona reale. La neo-duchessa di Sussex, infatti, trascorrerà un periodo sotto la guida di Samantha Cohen, assistente segretaria di The Queen soprannominata "Samantha la Pantera".La Cohen, 49 anni, si sposterà da Buckingham Palace a Kensington Palace, dopo ben 17 anni passati accanto ...

Istat : in 2018 migliora ancora mercato lavoro - giù disoccupazione : E' quanto stima l'Istat nelle 'Prospettive per l'economia italiana nel 2018' Nel corso del 2017 si è consolidata …

LAURA PETRICI / Moglie di Gabriele Corsi : "L'ho conquIstata ballando con una tutina attillata" (Domenica In) : LAURA PETRICI, la Moglie del conduttore Gabriele Corsi tra le firme più note de La Repubblica. Il nuovo protagonista di Reazione a Catena parlerà di lei? (Domenica In)(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 16:51:00 GMT)

Chi è la moglie di Griezmann? Erika Choperena - la psicologa spagnola che ha conquIstato il cuore di Antonie [GALLERY] : Vi presentiamo Erika Choperena, la bella psicologa spagnola moglie del calciatore francese dell’Atletico Madrid Antonie Griezmann Antoine Griezmann con la sua doppietta durante la finale di Europa League ha regalato ai tifosi dell’Atletico Madrid l’importante trionfo europeo. Coadiuvato dai suoi compagni e dall’allenatore Diego Simeone, il calciatore francese ha messo la firma su due dei tre gol segnati dai colchoneros. ...

Per affermarsi sul lavoro la famiglia è meno importante - dice l'Istat : Roma. La famiglia è senza dubbio l'istituzione sociale più facile per coltivare relazioni e cominciare a costruire una rete di rapporti. In Italia in particolare è anche sinonimo di protezione ...

L'Italia vista dall'Istat non è un paese per giovani : è il secondo più vecchio al mondo - e i figli dipendono dai genitori - : A dirlo è l'ultimo bilancio demografico dell'Istat: 100mila bambini in meno rispetto al 2008 e ascensore sociale bloccato

Tiro con l’Arco – Youth Cup di Rovereto : grandi successi per l’Italia - sono due gli ori conquIstati dagli azzurri : Le frecce azzurre fanno subito centro alla Youth Cup di Rovereto, due ori per l’Italia grazie a Tanya Giaccheri e Simone Guerra, vincenti in finale 6-0 contro la Russia, e a quelle nel compound Allievi di Elisa Bazzichetto e Antonio Brunello che all’ultima sfida battono 152-151 l’Estonia Tanya Giaccheri e Simone Guerra vincono la medaglia d’oro dell’Arco olimpico mixed team Junior grazie al successo, netto e meritato, contro la Russia ...

ApprendIstato : a Palazzo Isimbardi presentate le linee guida per una migliore collaborazione tra pubblico e privato : ... Politiche Sociali e Giorgio Mantoan, delegato alle Politiche Giovanili, Massimo Ferlini, Presidente di Formaper, nonché numerosi esperti, amministratori e rappresentanti del mondo del lavoro, della ...

Repower : ottiene riconoscimento "Migliori aziende di apprendIstato" : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

In Italia quasi 1 milione di mamme sole con figli minori. I dati Istat : In Italia quasi 1 milione di mamme sole con figli minori. I dati Istat Sono 893 mila, pari all’86,4% dei nuclei familiari monogenitoriali con minori. Più della metà lavora ma la loro situazione economica spesso è critica: l'11,8% non ha per esempio i soldi per il mutuo. INFOGRAFICHE Parole chiave: ...

EINAR / Amici 2018 - intervIstato da Silvia Toffanin : "Devo ringraziare Rudy Zerbi per i suoi consigli" : Comunque andrà a finire sembra proprio che EINAR ad Amici 2018 abbia già ottenuto il suo contratto discografico, riuscirà a vincere questo serale e il programma? Ecco le novità(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 16:23:00 GMT)

Ricerca : ecco l’isola che fu conquIstata dai conigli - lo rivela il Dna antico : Non è una leggenda: sono bastati cinque conigli per sconvolgere per sempre l’ecosistema di Kerguelen, remota isola francese dell’Oceano indiano. Non un’eruzione vulcanica né un terremoto dunque. Lo rivela l’analisi del Dna antico intrappolato nei sedimenti di un piccolo lago, descritta sulla rivista Science Advances dai Ricercatori italo-francesi, guidati da Francesco Ficetola, dell’Università Statale di ...