Istat | ad aprile record storico di occupati | a quota 23 | 2 milioni

Lavoro - Istat : “Ad aprile risale la disoccupazione giovanile. Record di posti a termine - giù quelli stabili” : Occupati in aumento fino a quota 23,2 milioni, 23mila in più rispetto al picco toccato prima della crisi. Ma in aprile, rileva l’Istat, sono cresciuti solo quelli a termine, mentre i dipendenti permanenti sono calati di 37mila unità. Così si rinnova anche il Record assoluto relativo al numero di dipendenti precari: sono 2 milioni 973 mila. E se il tasso di disoccupazione generale resta inchiodato all’11,2%, quello dei giovani under ...