Isola d' Elba | arrestato prefetto reggente

Operazione della Gdf - arrestato vice prefetto dell'Isola d'Elba - : In manette anche un membro di una famiglia della 'ndrangheta che opera in Piemonte, ritenuto mandante dell'omicidio del procuratore di Torino Bruno Caccia. Arresti domiciliari per altre sette persone. ...

Auto – I Trofei Clio R3 e Twingo R1 TOP sbarcano al Rallye Isola D’Elba : Tra le Clio R3 gli occhi sono tutti rivolti sulla sfida tra Ivan Ferrarotti e Riccardo Canzian, mentre fra le “piccole” di casa Renault Alberto Paris punta a consolidare la propria leadreship nel trofeo E’ tutto pronto per il terzo round stagionale dei Trofei Renault Rally che orbitano nel più che blasonato Campionato Italiano Rally, di scena questo weekend nella bella cornice dell’Isola D’Elba. Come consuetudine saranno due i Trofei della ...

CIR Rally Isola d'Elba 2018 - tutte le info : orari e risultati prove speciali - : ... che ha il mandato da ACI Livorno di gestire lo sport in terra labronica, e grazie anche all´intera comunità elbana, in un decennio la gara è tornata nella collocazione che tutto il mondo dei rallies ...

Torna il Rally dell'Isola d'Elba : i livornesi scaldano i motori : Ci siamo, è tutto vero. Ci immaginiamo il sorriso del mitico Dado Andreini che da lassù vede Tornare il 'suo' Rally dell'isola d'Elba nel 'Campionato Italiano Rally'. Infatti, dopo circa 35 anni, la ...

Skywork ristabilisce la tratta tra Isola d'Elba e Svizzera : ... in grado di lavorare sui propri distinti ambiti in armonia, porti grandi risultati destinati a incidere veramente sulla nostra comunità e la sua economia. Mi auguro che molti altri ne possano ...

Fabio Bardelloni - morto a 17 anni all'Isola d'Elba : l'incidente dopo aver salutato la fidanzatina : Era appena andato a trovare la fidanzatina e stava tornando a casa con il suo scooter quando ha perso il controllo ed è finito in un fosso. Fabio Bardelloni è morto in ospedale a 17...

Isola D’Elba - ragazzo di 17 anni si schianta con la moto e muore. Era appena stato dalla fidanzata : Fabio Bardelloni, 17 anni, ha perso la vita mentre in sella alla sua motocicletta si dirigeva verso casa dopo essere stato dalla fidanzata.Continua a leggere