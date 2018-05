Intesa Di Maio-Salvini ' Ci sono le condizioni per un governo politico' Conte premier

Governo - c'è l'Intesa Salvini-Di Maio : Paolo Savona si sposta alle Politiche Ue - Tria all'Economia - Moavero agli Esteri : Nota congiunta dei due leader: ci sono le condizioni per un Governo politico. Piazza Affari chiude piatta, cala lo spread

Governo : Di Maio : 'Il premier dovrà essere persona amica del popolo'. Aperti i gazebo per votare Intesa su contratto : Al via, in circa 1000 piazze italiane, la consultazione nei gazebo della Lega per dire sì o no all'accordo tra il Carroccio e i Cinque Stelle sul contratto di Governo. La votazione è aperta a tutti e ...

Lega-M5S - non c'è Intesa sul premier. Di Maio : 'Il nome nei prossimi giorni' : Il nome del premier del governo M5S-Lega ancora non c'è. 'Sono stati sciolti tutti i nodi' sul contratto e 'nei prossimi giorni scioglieremo quello sul premier', ha detto Luigi Di Maio . Salvini. '...

Lega-M5S - non c'è Intesa sul premier. Di Maio : «Il nome nei prossimi giorni» : Il nome del premier del governo M5S-Lega ancora non c'è. «Sono stati sciolti tutti i nodi» sul contratto e «nei prossimi giorni scioglieremo quello sul premier», ha...

Lega-M5S - niente Intesa sul premier. Di Maio : «Il nome nei prossimi giorni». Nel contratto il conflitto di interessi : Frenata sul nome del premier. L'accordo, nonostante l'ennesimo incontro stamani tra Salvini e Di Maio non c'è. E la novità del pomeriggio è che la soluzione non...

Governo - Milly Carlucci : “Intesa Di Maio-Salvini? Lo dice l’oroscopo : cancro e pesci. Vanno d’accordo” : Per capire come andrà a finire tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini, nell’eventuale prossimo Governo, Milly Carlucci, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, ricorre alle stelle: “Di Maio è del cancro, Salvini dei pesci. L’unione tra i due è positiva: il segno dei pesci è stimolato dalle proposte del cancro”. L'articolo Governo, Milly Carlucci: “Intesa Di Maio-Salvini? Lo dice l’oroscopo: cancro e pesci. ...

Di Maio : «Se serve io e Salvini pronti a stare fuori dal governo». Intesa per smontare la Fornero : pronti al passo di lato da Palazzo Chigi se serve per fare il governo e mettere nero su bianco un programma di cambiamento Lega-M5S. Matteo Salvini e Luigi Di Maio fanno la stessa dichiarazione a...

Luigi Di Maio - carriera politica finita se fallisce l'Intesa con Salvini : E se l'intesa per il governo non dovesse andare a buon fine, è assai probabile che la carriera politica dell'ex steward dello stadio San Paolo finisca qui. Almeno quella di vertice. Perchè in caso di ...

Di Maio : 'Se serve io e Salvini pronti a stare fuori dal governo'. Intesa per smontare la Fornero : pronti al passo di lato da Palazzo Chigi se serve per fare il governo e mettere nero su bianco un programma di cambiamento. Matteo Salvini e Luigi Di Maio fanno la stessa dichiarazione a distanza di ...

Di Maio : «Se serve io e Salvini pronti a stare fuori dal governo». Intesa per smontare la Fornero : pronti al passo di lato da Palazzo Chigi se serve per fare il governo e mettere nero su bianco un programma di cambiamento. Matteo Salvini e Luigi Di Maio fanno la stessa dichiarazione a distanza di...

Governo M5s e Lega - l'Intesa vacilla - Ancora un vertice Salvini-Di Maio per evitare flop : Sulla premiership "non può essere tecnica, deve essere politica", è il ritornello che filtra da chi segue la trattativa.

Governo - prove d'Intesa sul contratto. Salvini : «Siamo al tratto finale». Di Maio : «Forse domani si chiude» : È durato circa due ore il vertice serale tra M5S e Lega sul tema Governo. Il leader dei Cinquestelle ha parlato subito dopo la conclusione del summit: «Il punto nevralgico è...

Governo - prove d'Intesa sul contratto. Salvini : «Siamo al tratto finale». Di Maio : «Forse domani si chiude» : È durato circa due ore il vertice serale tra M5S e Lega sul tema Governo. Il leader dei Cinquestelle ha parlato subito dopo la conclusione del summit: «Il punto nevralgico è...

Salvini : Intesa con M5S o si torna al voto Di Maio : ora è il momento del coraggio : Europa in allarme su debito e migranti. Bruxelles, nel momento più complicato della trattativa, inizia a incalzare i due leader italiani. Il segretario della Lega: «Ennesima interferenza»