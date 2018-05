Intervista a Belen Rodriguez | dopo Stefano De Martino non crede più nel matrimonio

Blastingnews

: Di Wanda Nara ho apprezzato l'intervista da Chiambretti in cui disse: 'Belen? Io sono famosa anche in Argentina, lei solo qua..' - the_annali : Di Wanda Nara ho apprezzato l'intervista da Chiambretti in cui disse: 'Belen? Io sono famosa anche in Argentina, lei solo qua..' - sincerissimo7 : La fica cosa fa .dovresti fare un po' di fame ,e poi capiresti,ma gli italiani sono troppo scemi per gente come te.… - Rebecca38538392 : Nell'ultima intervista rilasciata al settimanale Chi, Belen Rodriguez ha rivelato quanto guadagna gr: -

(Di giovedì 31 maggio 2018)torna a parlare della fine del suoVIDEO conDe. La showgirl argentina in queste ore ha rilasciato una nuovaal settimanale 'Chi', dove ha svelato nuovi aneddotti sulla fine del suocon il ballerino partenopeo, dal quale nacque il loro primogenito, il piccolo Santiago che oggi ha più di cinque anni. E cosìsi è lasciata andare a questa confessione inedita, svelando tra l'altro che quelli che sarebbero i suoi compensi e i suoi guadagni! La confessione disulla fine delconMa partiamo dall'amore, perché la showgirl argentina sulle pagine della rivista 'Chi' ha svelato che nel momento in cui dovette separarsi daDe, per lei fu un durissimo colpo da accettare., infatti, ha ammesso di essere stata molto male nelle settimane e nei mesi successivi la separazione ...