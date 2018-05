Inter | Icardi via? Individuati tre obiettivi per puntare allo scudetto

L'ad Antonello : 'Tifosi tranquilli : Icardi resta all'Inter' : MILANO - 'Icardi-Juve? Ai tifosi dico di stare sereni. I nostri piani sono altri: vogliamo trattenerlo'. Molto dipenderà dal summit, finalmente in programma la prossima settimana, tra la moglie e ...

Inter-Juventus - Moratti conferma il clamoroso scambio Higuain-Icardi : scambio Higuain-Icardi – Sembrava una voce destinata a non avere conferma, adesso l’ex presidente dell’Inter Moratti apre ad un possibile scambio tra Higuain-Icardi: “Icardi è un giocatore in costante crescita e il suo vero potenziale non lo conosciamo ancora – ha detto nell’intervista a “FcInterNews” -. Di conseguenza c’è molta curiosità verso quel che ancora può diventare, certamente più ...

Inter - Moratti : "Icardi? Piuttosto che la clausola - meglio Higuain e 50 milioni" : Da giorni i forum dei tifosi nerazzurri , e anche bianconeri, sono in fibrillazione dopo le voci, nate da un articolo del Corriere, su una possibile offerta bianconera per Mauro Icardi, che comprende ...

Inter - Tronchetti Provera : 'Icardi-Higuain sono due grandi' : 'L'ipotesi scambio Higuaìn e soldi per Icardi? Lasciamo che decidano Inter e Juventus. Qualunque cosa può essere usata in un negoziato. Non mi pronuncio, posso solo dire che sono due grandi giocatori'.

Inter - l’ad Antonello svela il futuro di Mauro Icardi : “la società punta fortemente sul proprio capitano” : L’amministratore delegato dell’Inter ha parlato del futuro di Icardi, sottolineando come il club farà di tutto per trattenerlo L’Inter ha tutte le intenzioni di trattenere Mauro Icardi, a sottolinearlo è l’amministratore delegato Antonello a margine dell’evento ‘ReportCalcio 2018’ andato in scena oggi in FIGC. Icardi – LaPresse/Spada Il dirigente nerazzurro ha parlato dell’importanza che ...

Calciomercato Inter - Antonello : “Icardi? Faremo ciò che è corretto” : “Faremo tutto quello che è corretto fare: il club punta sul suo capitano, abbiamo una nuova stagione da affrontare, Mauro Icardi è una pedina del nostro club, adesso è presto per dirlo”. Così l’ad dell’Inter, Alessandro Antonello, ha risposto a una domanda sugli sforzi della società per trattenere l’attaccante argentino che, secondo voci di mercato, sarebbe nel mirino della Juventus. “Si è appena concluso un ...

La rivoluzione delle punte Chelsea tra Higuain e Icardi. Inter - se Maurito parte c è Belotti : ROMA - La rivoluzione delle punte. Sarà l'estate delle sorprese, molti uomini gol faranno le valigie. Anche chi si pensava fosse inamovibile, come Higuain per la Juve . Invece se arriverà l'offerta ...

Calciomercato - PSG su CR7. Scambio Higuain-Icardi? Juve e Inter ci pensano : Il portoghese vuole lasciare Madrid, i parigini pronti con un super stipendio. Ma la clausola rescissoria è troppo alta. Il Pipita più 50 milioni, è quando offre la Signora all'Inter per Icardi. ...

Calciomercato Inter - Icardi tra Higuain e Sarri : le ultime : Calciomercato Inter, non solo Juventus per Icardi: sprint Chelsea con Sarri Ma quella che conduce alla Juventus non è l'unica pista per Mauro Icardi: l'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' ...

Juventus - spunta lo scambio clamoroso con l'Inter : Icardi per Higuain più 50 milioni di euro : Il futuro di Mauro Icardi potrebbe passare da Torino, sponda Juventus. Secondo il Corriere della Sera, l'Inter e il club juventino sarebbe in corso una trattativa per uno scambio clamoroso: l'...

