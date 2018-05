INPS | Aumentano assunzioni a tempo indeterminato

leggioggi

(Di giovedì 31 maggio 2018) Prosegue il balzo in avanti delle. A segnalarlo l’con il suo Osservatorio sul precariato, aggiornato con i dati di Marzo 2018 derivanti dai flussi UNIEMENS che i datori e gli intermediari mensilmente inviano all’Istituto. Nei primi tre mesi dell’anno leex novo ahanno segnato un +5% rispetto allo stesso periodo del 2017, attestandosi a 344 mila unità. Forte incremento per le stabilizzazioni adi dipendenti già in forza con un contratto a termine: +73% rispetto al trimestre dell’anno scorso equivalenti a 51 mila rapporti. L’aumento di dipendenti aè tuttavia legato solo in minima parte alle agevolazioni contributive di recente introduzione (esonero strutturale, incentivo assunzione iscritti a Garanzia Giovani ed incentivo Occupazione Mezzogiorno). Stando ai dati, nel primo ...