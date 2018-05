Innamorati delle isole | alla scoperta di terre lontane e in viaggio più a lungo

meteoweb.eu

(Di giovedì 31 maggio 2018) Mare o montagna? Città d’arte? Agriturismo in campagna? Per molti, queste domande sono il preludio di un rito, la pianificazionevacanze estive, che ha il sapore del relax, della voglia di scoprire e del tempo libero. eDreams, l’agenzia di viaggi online leader in Europa, anticipa quali saranno le scelte dei turisti italiani ed europei per l’estate 2018, grazie ai datiprenotazioni effettuate da giugno a settembre sul sito eDreams e attraverso l’APP. E, a proposito di tempo libero: gli italiani saranno tra quelli che si godono di più il break estivo, dato che la durata della vacanza media nel nostro Paese è in aumento. Cosa scelgono gli italiani Ciò che emerge in prima battuta dai dati è che il Made in Italy fa tendenza anche quando si parla di vacanze: i viaggiatori italiani sono patriottici, e dal profondo del loro cuore scelgono lenostrane. E’ la Sicilia ad ...