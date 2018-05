Infortuni : in Veneto piano strategico per la sicurezza sul lavoro : Venezia, 31 mag. (AdnKronos) - Sta prendendo forma in Veneto il piano strategico regionale per la sicurezza sul lavoro, frutto del tavolo di coordinamento tra tutti gli enti preposti voluto dal presidente della regione e convocato dieci giorni fa. Oggi il coordinamento degli enti preposti, di cui fa

Infortuni : in Veneto piano strategico per la sicurezza sul lavoro : Venezia, 31 mag. (AdnKronos) – Sta prendendo forma in Veneto il piano strategico regionale per la sicurezza sul lavoro, frutto del tavolo di coordinamento tra tutti gli enti preposti voluto dal presidente della regione e convocato dieci giorni fa. Oggi il coordinamento degli enti preposti, di cui fanno parte Regione, Spisal, Arpav, Inail, Ispettorato Interregionale del lavoro, Vigili del Fuoco e parti sociali, ha esaminato a palazzo Balbi ...

Infortuni : in Veneto piano strategico per la sicurezza sul lavoro (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – ‘La prevenzione del rischio ‘ ha ribadito l’assessore ‘ è quindi il cardine del nuovo piano strategico: intensificare, ma soprattutto riqualificare vigilanza e controlli sui luoghi di lavoro, significa accompagnare aziende e lavoratori a verificare preventivamente la correttezza delle procedure e delle attrezzature adottate per evitare che ci siano situazioni e comportamenti di ...

Infortuni : Cgil - Cisl e Uil Veneto - basta morti sul lavoro - sabato manifestazione a Padova : Venezia, 24 mag. (AdnKronos) – basta con i morti sul lavoro. Cgil, Cisl e Uil del Veneto manifesteranno sabato 26 a Padova per la sicurezza e la tutela della salute. Concentramento in Piazzale della Stazione alle ore 9.00 da dove partirà il corteo alle ore 9.30 con arrivo in Piazza Garibaldi dove si terranno i comizi dei Segretari generali di Cgil Cisl Uil del Veneto, Christian Ferrari, Gianfranco Refosco, Gerardo Colamarco. Accanto a ...

Infortuni : Cgil - Cisl e Uil Veneto - basta morti sul lavoro - sabato manifestazione a Padova (2) : (AdnKronos) – Rispetto all’ultima rilevazione effettuata venerdì scorso è ulteriormente cresciuto il numero delle vittime sul lavoro in Veneto che, con 33 eventi mortali, si attesta di gran lunga coma la prima regione italiana per morti sul lavoro. E Treviso, con 10 morti, è la provincia più colpita d’Italia.L’elenco lo fa l’Osservatorio Indipendente di Bologna che monitora le morti che avvengono solo ...

Infortuni : Veneto - in Consiglio regionale ricevuta delegazione lavoratori metalmeccanici : Venezia, 22 mag. (AdnKronos) - Gli Assessori regionali al lavoro Elena Donazzan e alla sanità Luca Locetto hanno ricevuto oggi a Venezia, presso palazzo Ferro Fini, sede del Consiglio regionale del Veneto, una delegazione formata dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali e dei lavoratori ope

Infortuni : Anci Veneto - noi sindaci pronti a fare la nostra parte : Venezia, 21 mag. (AdnKronos) - L’Anci Veneto, con il vicepresidente Angelo Tosoni, ha partecipato oggi al tavolo sulla sicurezza convocato in Regione del Veneto dal presidente Zaia a cui hanno partecipato associazioni di categoria, sindacati e i principali stakeholder del territorio. “Il tavolo è un

Infortuni : Veneto - il 26 maggio manifestazione regionale per ‘sicurezza sul lavoro’ : Venezia, 18 mag. (AdnKronos) – Sabato 26 maggio una grande manifestazione regionale a Padova segnerà l’avvio di un’ampia iniziativa di Cgil Cisl Uil del Veneto per affermare il diritto alla sicurezza sul lavoro in tutti i comparti e le imprese della regione. Lo hanno annunciato i Segretari Generali delle tre confederazioni venete, Christian Ferrari, Gianfranco Refosco, Gerardo Colamarco in una conferenza stampa svoltasi ...

Infortuni : Pd Veneto - pochi ispettori - Spisal impotente : Padova, 15 mag. (AdnKronos) - "Dopo l’ennesimo incidente sul lavoro in Veneto e con il conto delle morti bianche più alto d’Italia – da inizio anno sono 29 le persone decedute sul posto di lavoro – ieri il presidente della Regione Luca Zaia ha fatto un annuncio dei suoi affermando di voler convocare