agi

: “Influser”: chi sono gli “anticipatori di consumi” e perché non vanno confusi con gli influencer - Agenzia_Italia : “Influser”: chi sono gli “anticipatori di consumi” e perché non vanno confusi con gli influencer - giulioweb82 : “Influser”: chi sono gli “anticipatori di consumi” e perché non vanno confusi con gli influencer - roberta_sciacca : RT @Agenzia_Italia: #Influser: chi sono gli “anticipatori di consumi” e perché non vanno confusi con gli #influencer -

(Di giovedì 31 maggio 2018) Ci sono gli influencer, e poi ci sono gli influser. Da una parte c’è Chiara Ferragni dall’altra “gli anticipatori di consumi” e di mode. Sono aggiornatissimi su tutte le novità e le diffondono su internet ma non ci mettono la faccia. Non hanno accordi con i brand, ma conoscono i prodotti e il più delle volte li hanno acquistati e usati prima di tutti. Queste alcune delle caratteristiche degli “influser”, termine coniato da Doxa e Influse per indicare alcuni gruppi di persone più inclini a recepire le novità prima degli altri. Il concetto si rifà alle teorie del sociologo americano Everett M. Rogers che nel 1962 pubblicò il libro “Diffusion of Innovations” nel quale affrontò la questione per la prima volta. Pochi gli “anticipatori” italiani Doxa ha realizzato una doppia ...