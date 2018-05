Inflazione | Confesercenti | via paleoaccise | su benzina valgono 28 cents litro 2

meteoweb.eu

(Di giovedì 31 maggio 2018) (AdnKronos) – Il costo del greggio, per via degli accordi Opec sull’offerte e delle crescenti tensioni del contesto internazionale, rileva, “è destinato ancora a salire: bisogna dunque agire per contenere il prezzo finale agendo sulla leva fiscale. Attualmente si paga undi, in media, 1,64 euro, di cui 1,02 di tasse, tra accise e IVA che insiste sulle accise, una vera tassa sulla tassa. Dati simili per il gasolio, che vede andare al fisco ben 0,89 centesimi degli 1,52 euro apagati alla pompa. Un esborso troppo elevato: le risorse per l’Erario vanno trovate in altro modo”. Prioritario dunque, per evitare che i prezzi alla pompa tornino sui livelli sperimentati nel biennio orribile 2012-2013, sostiene, “tagliare subito le accise, magari a partire da quelle ‘paleo’ imposte sullaprima ...