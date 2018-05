India | virus Nipah | saliti a 16 i morti in Kerala 

India : in Kerala 14 morti per il virus Nipah : A causa del virus Nipah, nello Stato Indiano del Kerala sono morte 14 persone e 26 sono sotto osservazione: secondo le autorità sanitarie la situazione è tuttavia sotto controllo. Il virus provoca febbre alta, mal di testa e coma, con un tasso di mortalità del 70%. L'articolo India: in Kerala 14 morti per il virus Nipah sembra essere il primo su Meteo Web.

India, 12 morti nello Stato di Kerala per virus Nipah

E' salito a 12 il numero dei decessi causati nello Stato meridionale Indiano di Kerala dal Nipah, un virus di cui sarebbero portatori i pipistrelli della frutta e che l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) considera una delle otto malattie più pericolose emergenti nel pianeta. La morte di Moosa, scrive l'agenzia di stampa Ians, è stata confermata dai responsabili di un ospedale privato del distretto di Kozhikode.

Virus mortale Nipah, 70% di decessi. India, 10 morti e un centinaio in quarantena: lo portano i pipistrelli della frutta. Grave epidemia verificatasi in queste ore: non esiste cura

I decessi nello stato meridionale del Kerala sarebbero stati causati da quella che l'Organizzazione mondiale della Sanità definisce come una delle otto malattie emergenti più pericolose nel pianeta.

A causa del Virus Nipah, trasmesso dai pipistrelli della frutta, almeno 5 persone sono morte e quasi un centinaio sono state messe in quarantena nel sud dell'India. Le autorità dello Stato del Kerala hanno reso noto che sono state "rintracciate 94 persone che erano venute in contatto con coloro che sono morti e sono state messe in quarantena come precauzione".