In mezz’ora in più speciale | Lucia Annunziata in prima serata su Rai 3

(Di giovedì 31 maggio 2018) La politica torna in televisione con “In mezz’ora in più” condotto dainsu Rai 3: ecco tutte le anticipazioni L’attuale situazione politica del nostro Paese ha letteralmente stravolto i palinsesti televisivi. Dopo la rinuncia di Conte e le immancabili polemiche, la situazione è in bilico. Proprio per questo motivo lo stallo in cui si trova la politica italiana diventa argomento di dibattito e discussione in tutte le reti tv. Per questo motivo Rai 3 ha deciso di posticipare la quarta ed ultima puntata di M di Michele Santoro per mandare in ondacon ½ h in piùcon In mezz’ora in piùsu Rai 3 Giovedì 31 maggio 2018 alle 21.05 circa andrà in onda insu Rai 3 “In mezz’ora in più“, il programma condotto da. Sarà ...