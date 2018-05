In Danimarca passa il ' burqa ban' | la legge che vieta di coprirsi il volto in pubblico

Tariffe mobili sempre più convenienti in Italia ma la palma europea passa alla Danimarca : Un paio di analisi mostrano come le Tariffe mobili stiano pian piano diventando sempre più economiche. A livello nazionale a un decremento dei prezzi è corrisposto un arricchimento generale dei piani tariffari dovuto per certi versi all'approdo di Iliad. In Europa, nonostante l'andamento sia in sostanza lo stesso, l'Italia perde il titolo di Paese europeo più conveniente con la Danimarca. L'articolo Tariffe mobili sempre più convenienti in ...