In corso a Roma vertice Di Maio-Salvini | Ore decisive per il governo

Partita l'edizione 2018 del Roma Web Fest - ecco il bando di concorso : ... dalla Regione Lazio e da altre importanti realtà come la Roma Lazio Film Commission , il Roma Web Fest, è l'evento che permette di stabilire un dialogo concreto tra il mondo dei filmmaker, ...

Startup - Roma Tre lancia percorso validazione di idee innovative : Roma, 28 mag. , askanews, Dopo il successo della Dock3Jam, 48 ore no-stop di definizione di idee imprenditoriali in cui 100 studenti di 12 Dipartimenti hanno sviluppato 16 idee di Startup, l'...

Roma - arriva il Giro d'Italia. E in via del corso asfalto nuovo : È scattata la Green Zone in centro, l'area di massima sorveglianza che va da San Paolo a piazzale Flaminio predisposta dall'Ufficio di Gabinetto della Questura per consentire oggi lo...

Roma - centro chiuso per il Giro Pericolo blitz lungo il percorso : Le bonifiche sono cominciate già ieri sera, precedute dal montaggio dei villaggi dell'ospitalità a Caracalla, dell'area arrivo-traguardo ai Fori Imperiali, delle tribune e delle strutture principali ...

Giro d'Italia 2018/ Streaming video e diretta tv : percorso e orari (ultima tappa Roma) : diretta Giro d’Italia 2018 Streaming video e tv 21^ tappa Roma: percorso e orari dell’ultima frazione, con il circuito sui Fori Imperiali (oggi 27 maggio).(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 03:55:00 GMT)

I vincitori Concorso Premio Roma per migliori formaggi e pani : Milano, 26 mag. , askanews, Nella Sala del Tempio di Adriano della Camera di Commercio di Roma si è svolta la cerimonia di premiazione dei vincitori dell'edizione 2018 del Concorso Premio Roma per i ...

Vivicittà-Porte aperte : si è corso a Roma - Ferrara e Parma per diritti e solidarietà : Giovedì 24 maggio detenuti ed atleti esterni hanno corso insieme per diritti e solidarietà “La corsa più grande del mondo” diventa Vivicittà-Porte apertee trasforma lo sport in un efficace canale di integrazione, per far incontrare carcere e territorio. Mercoledi 24 maggio Vivicittà, la corsa per i diritti e la solidarietà organizzata dall’Uisp, si è tenuta nel carcere femminile di Rebibbia. Hanno partecipato circa quaranta donne ...

Roma - escursionista muore su un sentiero di montagna : in corso il recupero del corpo : Dalla notte, diverse squadre dei vigili del fuoco del comando di Roma sono impegnate nel recupero di un uomo di 42 anni, escursionista e residente Montelibretti che è deceduto a Prato Favale comune di ...

Roma - allarme antagonisti al Giro Sit-in e percorso blindato : C'è il rischio di contestazioni e di azioni dimostrative fra oggi e domani in centro e in altri quartieri - come Eur, Ostiense e Caracalla - per la conclusione del Giro d'Italia con la passerella ...

Giro d'Italia a Roma - ecco il percorso : Tutto pronto per la tappa conclusiva del Giro d'Italia , che avrà luogo nella Capitale domenica 27 maggio. La gara interesserà un itinerario di 11,500 km, lungo le vie del centro storico, che sarà ...

Giro d'Italia 2018 : percorso 21a tappa - passerella finale a Roma Video : La 101ª edizione del Giro d’Italia [Video] andra' in archivio domenica 27 maggio 2018 con la 21ª tappa. In programma ci sara' la passerella finale a Roma, che celebrera' il vincitore di quest’anno. Il percorso di 115 Km si articolera' interamente nella capitale, lungo un circuito cittadino di 11,5 Km. I giochi per la vittoria della maglia rosa saranno gia' stati fatti e, salvo clamorose sorprese, difficilmente assisteremo ad un passaggio da un ...

Napoli - inizia il nuovo corso Ancelotti : riunione a Roma per definire staff e strategie di mercato : Napoli - La svolta è arrivata nella notte. Il Napoli ha preso una direzione ambiziosa: Carlo Ancelotti è il nuovo allenatore e sostituisce così Maurizio Sarri. Il contratto è stato già firmato: ...

Cagliari - sì al "percorso romano" Villa Tigellio-Orto Botanico-Anfiteatro : ... la 'legnaia', che lo rendevano fruibile per gli spettacoli, lavori che ancora oggi non sono stati conclusi. Solo un muro divisore confinante separa il sito con l'Orto Botanico, luogo suggestivo, già ...

Ancelotti Napoli - ci siamo : incontro in corso con De Laurentiis a Roma. NEWS : E Aurelio De Laurentiis, che ha definitivamente rotto gli indugi, ha ormai deciso di puntare su Carlo Ancelotti, uno dei migliori allenatori del mondo, attualmente senza squadra. Ancelotti non è più ...