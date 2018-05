In arrivo un' edizione remaster del primo Borderlands per PS4 | Xbox One e PC?

eurogamer

: Conto alla rovescia per Cinemambiente Torino 2018. Non perdete l'edizione di quest'anno. Ecco il perché - fattidigreen : Conto alla rovescia per Cinemambiente Torino 2018. Non perdete l'edizione di quest'anno. Ecco il perché - Impresviaggio : Tahiti, in arrivo l’edizione 2018 della Tahiti Fashion Week - alessio_burchi : @151migliarace @PortodiPisa Rattristati per non poter partecipare alla 151 visto che non ci sono posti barca ne a P… -

(Di giovedì 31 maggio 2018) I fan disono in trepidante attesa del terzo capitolo, un episodio che, stando alle ultime indiscrezione comparse in rete, dovrebbe proporre nuovamente la gradita modalità co-op per 4 giocatori.In attesa di capire quando potremo mettere le mani sul nuovo gioco della serie, ecco spuntare un'interessante notizia riportata da Gematsu. A quanto pare, la Korean Game Rating Board avrebbe classificato: Game of the Year Edition per PlayStation 4,One e PC.Al momento, il publisher 2K Games deve ancora annunciare ufficialmente questadiper le piattaforme citate.Read more…