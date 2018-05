Impeachment Mattarella | idea di Rocco Casalino e Pietro Dettori? M5s | Di Maio

Luigi Di Maio a Napoli : "L'Impeachment non è più sul tavolo. Pronti a collaborare con Mattarella" : Luigi Di Maio fa un passo indietro. Intervenuto a Napoli al grido de #IlMioVotoConta, il leader del Movimento 5 Stelle ha annunciato alla piazza che l'ipotesi dell'impeachment per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, da lui paventata dopo il rifiuto di approvare Savona all'Economia e supportata anche da Giorgia Meloni.Il motivo, però, non è legato a un cambio di idee. La decisione di Salvini di non appoggiare questa possibilità ...

Governo - Di Maio frena sull’Impeachment e rilancia : “Disponibili a collaborare con Mattarella” : “Voto il 29 luglio? Io spero che si possa andare al voto il prima possibile però riconosco che questa è una situazione davvero difficile per il paese. Noi volevamo fare un Governo del cambiamento anche per rassicurare i mercati. Non ci è stato permesso e questo ha creato grossi problemi: come vedete lo spread sta salendo ed la borsa non sta andando bene. Siamo ancora disponibili a collaborare con il presidente della Repubblica mantenendo ...

