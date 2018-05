Imola | sospesa intera classe per “omertà” | quattro studenti avevano rivolto insulti

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 31 maggio 2018)di un istituto professionale dihanno scritto sulla lavagna degliomofobi e dei disegni contro un insegnante. Tutto davanti agli altri compagni, che non hanno fatto niente per fermarli e, anzi, non hanno aiutato la dirigente della scuola a individuarli. Per questo, l’è stataper tre giorni con obbligo di frequenza per “omertà“. Iresponsabili, invece, hanno ricevuto sospensioni tra i 7 e i 14 giorni e dovranno fare lavori socialmente utili. Lo ha dichiarato all’Ansa la preside Vanna Monducci, che spiega: “È stato un fatto increscioso per cui i ragazzi sono stati puniti, penso che abbiano capito il messaggio. Non so se con l’insegnante si sono scusati tutti, ma di certo i genitori hanno capito”. Monducci chiede anche di evitare “strumentalizzazioni“, dato che la città in provincia ...