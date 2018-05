Imola | insulti omofobi a un insegnante | tutta la classe sospesa

Imola - sospesa intera classe per “omertà” : quattro studenti avevano rivolto insulti omofobi a un professore : quattro studenti di un istituto professionale di Imola hanno scritto sulla lavagna degli insulti omofobi e dei disegni contro un insegnante. Tutto davanti agli altri compagni, che non hanno fatto niente per fermarli e, anzi, non hanno aiutato la dirigente della scuola a individuarli. Per questo, l’intera classe è stata sospesa per tre giorni con obbligo di frequenza per “omertà“. I quattro responsabili, invece, hanno ricevuto ...