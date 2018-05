Immobili | mercato non residenziale in crescita anche in 2017 | uffici +6 | 5% 3

Mercato Immobiliare : in calo a Ragusa e Sanremo : Il Mercato immobiliare registra un andamento poco positivo. E' quanto emerge dai dati diffusi a livello nazionale. calo di vendita a Ragusa e Sanremo

Italia - 2017 quarto anno consecutivo di crescita per il mercato Immobiliare : Teleborsa, - quarto anno consecutivo con il segno più per il mercato immobiliare delle abitazioni . Nel 2017 il numero di compravendite nel settore residenziale è cresciuto del 4,9% rispetto al 2016, ...

Mattone - l'andamento del mercato Immobiliare : i prezzi a Forlì : Con la chiusura del primo trimestre 2018 immobiliare.it ha analizzato l'andamento dei prezzi richiesti per le compravendite e per le locazioni in Emilia Romagna, nel suo Osservatorio sul mercato ...

Mattone - l'andamento del mercato Immobiliare : i prezzi a Cesena : Con la chiusura del primo trimestre 2018 immobiliare.it ha analizzato l'andamento dei prezzi richiesti per le compravendite e per le locazioni in Emilia Romagna, nel suo Osservatorio sul mercato ...

Mercato Immobiliare : giù i prezzi nei primi tre mesi del 2018 : Compravendite in aumento, ma i prezzi delle case continuano a calare. È quanto emerge dall’analisi dell’Osservatorio di immobiliare.it sull’andamento del Mercato nel primo trimestre del 2018. A livello nazionale i valori sono scesi dello 0,2%: è il Sud l’area più in sofferenza con i prezzi in calo dello 0,5%, mentre al Centro si è registrato un -0,3%. Sorride solo il Nord, dove il calo sembra essersi arrestato. In media i prezzi degli immobili ...

Impatto delle auto senza pilota sul mercato Immobiliare : A distanza di un secolo da quando i cavalli furono rimpiazzati dalle prime automobili, la nostra società è sul punto di venire nuovamente stravolta: questo almeno è quello che sostengono gli esperti, fra i quali spicca il nome di Bob Lutz, ex vicepresidente di General Motors nonché icona vivente dell’industria dell’auto americana. Non solo, già ora, mentre Uber e Lyft ci portano in giro per la città raccolgono dati utili che ...