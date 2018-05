Iliad si è già attivata per localizzare gli IP in Italia

Sono già state spedite le prime SIM Iliad ordinate ieri : Sono già iniziate le spedizioni delle prime SIM Iliad attivate nella giornata di ieri, subito dopo la presentazione della prima offerta del nuovo operatore. L'articolo Sono già state spedite le prime SIM Iliad ordinate ieri proviene da TuttoAndroid.

Il piano Iliad Italia è una bomba ma non per tutti - la rete è già a portata di iPhone - : ... minuti illimitati per le chiamate e anche SMS illimitati, più altri 2 GB di traffico dati e illimitati minuti e SMS in Europa, chiamate illimitate a fissi e mobile in oltre 60 paesi nel mondo. Si ...

Iliad non perde tempo : già disponibili due app ufficiali nel Play Store : Iliad non vuole lasciare nulla al caso e così, nell'attesa che arrivi martedì mattina, ha pubblicato due applicazioni, con il nome di Mobile Config e Portabilità Seriale SIM, all'interno del Play Store. L'articolo Iliad non perde tempo: già disponibili due app ufficiali nel Play Store proviene da TuttoAndroid.

Attivo il numero assistenza Iliad Italia 177 già oggi 16 maggio : dove si acquisteranno le SIM : Incredibile ma vero, il numero assistenza Iliad Italia è già Attivo. Nonostante il lancio del nuovo quarto operatore sia previsto entro il 21 giugno ma in una data ancora sconosciuta, in queste ore è già possibile contattare proprio l'assistenza clienti del vettore. Non solo, ma riusciamo grazie alla corposa novità, a darvi notizia pure delle modalità con cui si acquisteranno le SIM del nuovo protagonista del mondo mobiole. Come riportato ...

Portabilità verso Iliad Italia : i siti dei provider che hanno già la possibilità : Come annunciato alcune settimane fa, dal 2 aprile è tecnicamente possibile eseguire la Portabilità del numero di cellulare da un …

Già in difesa dei clienti Iliad Italia : AD Benedetto Levi accusa TIM - Vodafone - Wind - Tre e Fastweb apertamente : La strategia per il lancio di Iliad Italia sarà anche quella di ergersi ad operatore paladino dei diritti dei clienti contro i concorrenti TIM, Vodafone, Wind, Tre e Fastweb che hanno ordito per troppo tempo alle spalle degli Italiani appunto. Non è la trama di un nuovo film ma piuttosto il clima teso che si evince anche dall'ultimo tweet pubblicato dall'AD Benedetto Levi attraverso il suo canale Twitter apopunto da poco inaugurato. Il ...