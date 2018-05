Iliad Italia Tutto quello che c’è da sapere | aspetti positivi e negativi | la nuova

Iliad in Francia ha già cambiato l'uso dello smartphone - lo farà anche in Italia? : È il brand del momento e gli italiani che hanno valutato se stipulare un contratto con loro sono stati talmente tanti da mettere in difficoltà il loro sito Internet. Iliad, l'operatore telefonico dei ...

Iliad si è già attivata per localizzare gli IP in Italia : Abbiamo contattato Iliad questa mattina per sapere come avesse intenzione di muoversi sulla questione di cui vi abbiamo parlato ieri riguardante l'utilizzo di IP francesi e il geoblocking di alcuni servizi. L'articolo Iliad si è già attivata per localizzare gli IP in Italia proviene da TuttoAndroid.

La compagnia telefonica Iliad sbarca in Italia con le sue tariffe low-cost : 5 - 99 euro : La compagnia telefonica francese Iliad è appena sbarcata in Italia. E per voce del suo amministratore delegato Benedetto Levi, recapita già alle concorrenti un bel biglietto da visita: "Hanno paura del nostro arrivo e hanno ragione". Sul palco milanese della presentazione-evento del nuovo brand,si parla dell'offerta di lancio tesa a rivoluzionare il mercato delle telecomunicazioni Italiano. E in effetti, almeno per il primo milione ...

Precisazioni sui primi problemi Iliad Italia : ulteriori feedback e situazione al 31 maggio : Si potevano facilmente prevedere, soprattutto nella prima fase, alcuni problemi Iliad Italia. Se da un lato determinati scenari per coloro che si sono immediatamente portati a casa una SIM della compagnia telefonica hanno in qualche modo sorpreso il pubblico, allo stesso tempo per noi addetti ai lavori era impossibile non immaginare che l'impatto del nuovo operatore potesse generare qualche disservizio e lamentela. Vedere per credere lo scenario ...

Primi Problemi Per La Rete Iliad In Italia : Netflix E Altre App Non Funzionano : La Rete Iliad soffre di un grosso problema causato dagli IP francesi. Primi Problemi per Iliad in Italia: molte app di streaming e di home banking non Funzionano a causa dell’IP francese della SIM. Ecco tutti i dettagli sul problema di Iliad Problemi Iliad In Italia: Netflix e Altre applicazioni non Funzionano Le SIM Iliad hanno un IP […]

Copertura Rete Iliad in Italia : Il tanto atteso esordio di Iliad, la società francese di telefonia nota per i suoi prezzi particolarmente aggressivi, ha riscosso, nel giro di poche ore, particolare successo riuscendo a coinvolgere e ad interessare anche gli utenti più scettici. Delle allettanti offerte della società ne abbiamo già parlato e continueremo a farlo ma uno dei punti essenziali a cui fare particolare attenzione è la Copertura della Rete mobile e la relativa qualità. ...

Sbarca in Italia Iliad - in nuovo operatore da 30GB : E’ Sbarcato in Italia, l’operatore ILIAD che spera di aggiudicarsi fette di mercato grazie ad una politica aggressiva e sulla carta molto conveniente. L’unica Offerta disponibile prevede un contratto a € 5,99 ogni 30 giorni, per minuti illimitati, (anche all’estero – grazie al Ran sharing), messaggi e 30 GB di dati. L’accordo è disponibile per il primo milione di clienti ed è valido “per ...

Il piano Iliad Italia è una bomba ma non per tutti - la rete è già a portata di iPhone - : ... minuti illimitati per le chiamate e anche SMS illimitati, più altri 2 GB di traffico dati e illimitati minuti e SMS in Europa, chiamate illimitate a fissi e mobile in oltre 60 paesi nel mondo. Si ...

Tool definitivo per copertura Iliad Italia : il segnale è affidabile nella propria zona? : Le offerte di Iliad Italia vi hanno già convinto? Non poteva essere altrimenti, visto quanto successo ieri, giornata dedicata al lancio del quarto operatore mobile nazionale. La tariffa unica da 5.99 euro al mese ha fatto strabuzzare gli occhi un po' a tutti: minuti e SMS illimitati, e soprattutto i 30GB da sfruttare alla velocità del 4G+. Quel che però può lasciare ancora perplessi è la copertura che sarà in grado di garantire Iliad ...

Telefonia mobile - Iliad arriva in Italia : 30 Gb a 5 - 99 euro al mese : Roma - L'operatore francese Iliad ha debuttato in Italia con un'offerta da 5,99 euro al mese, inclusi sms e chiamate illimitate in europa e in 65 paesi del mondo e 30 Gb di navigazione . Il direttore ...

Iliad - il nuovo operatore telefonico in Italia. Le tariffe choc : 5 - 99 al mese con internet e minuti illimitati : (AGI) Conto alla rovescia per il debutto in Italia del gruppo francese di tlc Iliad, la casa madre dell’operatore Free. Proprio oggi ha annunciato la nuova offerta che scatterà da martedì prossimo: sarà di 5,99 euro al mese, inclusi SMS e chiamate illimitate in Europa, e un’offerta internet da 30 GB in Italia e chiamate illimitate in 65 paesi del mondo.--L’operatore conferma così la sua intenzione di entrare con una “rivoluzione” delle tariffe ...

Possibili le rimodulazioni Iliad Italia in futuro? Precisazioni sulle tariffe : Possibile che in futuro si possa andare incontro alle rimodulazioni Iliad Italia? In queste ore si e parlato moltissimo della prima offerta da parte del nuovo operatore che ha appena fatto il suo esordio nel nostro Paese, grazie alla super tariffa con minuti ed SMS illimitati, oltre a 30 GB per la navigazione all'ottimo prezzo di 5,99 euro al mese. Durante l'evento di Milano è stata usata più volte l'espressione "trasparenza" e "per sempre", ...