Il successo di Pokémon GO continua | il titolo è ora a quota 800 milioni di download

(Di giovedì 31 maggio 2018) Il presidente diCompany, Tsunekazu Ishihara, ha annunciato a una conferenza stampa a Tokyo che il famoso gioco mobile Pokemon Go è stato scaricato 800di volte.Come riporta Variety, il free-to-play è stato unsin dalla sua uscita nell'estate del 2016. La cifra di 800suggerisce che il gioco non mostra alcun segno di rallentamento in tempi brevi, poiché, al contrario, il dato segnala un rapido aumento dai 650didichiarati alla Game Developers Conference di marzo.Pokemon Go ha reso a Pokemon Company una quantità impressionante di denaro tramite micro-transazioni. Secondo Newzoo, il gioco mobile ha guadagnato $ 470di dollari nei primi 80 giorni dopo il lancio. Ilè gratuito da scaricare e giocare su iOS e Android, ma i giocatori hanno la possibilità di acquistare valuta in-game per acquistare accessori, come Pokeballs ed ...